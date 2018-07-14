Северную Корею и Афганистан позвали в «Шелковый путь»

На прошедшем в Астане форуме мэров городов международного проекта «Шелкового пути» градоначальники и эксперты договорились об экономической интеграции на основе цифровизации экономики, развития логистики и промышленности. Также впервые было объявлено, что в глобальный проект могут быть включены закрытая Северная Корея и воюющий Афганистан.

На форум мэров городов «Шелкового пути» в Астане собрались делегаты более чем 20 городов, через который рано или поздно может пройти глобальный транспортный коридор между Китаем и Европой. Он создается как альтернатива или дополнение южному морскому пути, по которому периодически возникают территориальные разногласия между США и Китаем. Именно в Астане в 2013 году председатель Китайской народной Республики (КНР) Си Цзиньпин предложил расширить проект «Шелкового пути» до глобальный масштабов и назвать его «Один пояс - Один путь» (ОПОП). Он предполагает более глубокую, нежели просто логистическую интеграцию городов нескольких стран. Тогда же идею одобрил президент России Владимир Путин, добавив в этом году, что «Москва будет стремиться объединять усилия с друзьями из Поднебесной на ключевых направлениях сегодняшнего и завтрашнего дня, к примеру, в цифровой экономике, а конкретно в роботизации и робототехники».

Логистика – основа пути

Ранее страны-участники в основном вели конкуренцию за грузопотоки, создавая новую и обновляя действующую логистическую инфраструктуру. Китай построил несколько десятков новых железнодорожных и автомобильных магистралей в северном и северо-западном направлении, активно реализуют логистические проекты другие страны Юго-Восточной Азии. Обновивший прежде свои морские порты Казахстан в прошлом году завершил строительство связующего Китай и Россию скоростного автобана. Сама Россия совместно с китайским Фондом «Шелкового пути» приступила к развитию Северного морского пути. Не остались в стороне также другие страны Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан) и страны Закавказья. В частности, на форуме мэров генеральный директор города Анаклия (Грузия) Кетеван Бочоришвили сообщила, что у них сейчас строится глубоководный морской торговый порт с проектным грузооборотом 100 млн тонн в год. По ее словам, это будет самый короткий наземно-водный путь: товары из Индии в Европу могут быть доставлены по нему всего за 12 дней. Порт с прилегающими территориями войдут в состав создаваемой свободной экономической зоны, в которой будут действовать нормы британского права создается своя свободно-экономическая зона с известным мировым инвесторам британским правом (беспристрастный суд в ускоренные сроки). «Это уже привлекло сюда десятки глобальных компаний, открывших здесь свои представительства, - сказала Кетеван Бочоришвили. - Именно они и будут главными операторами и генераторами грузов Великого «шелкового» пути, а также смогут локализовать здесь свои производства». В конкуренцию за транзит грузов готов активно включиться и белорусский город Брест. Председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский сообщил коллегам, что его город давно готов принять предприятия, создаваемые вокруг проекта ОПОП: «У нас действуют пять транспортно-логистических центра, три таможенных поста с ускоренной процедурой пропуска грузов, два пограничных перехода, создана СЭЗ, - заявил Николай Кросовский. - Грузы из Германии в Китай могут проходить всего за 15 дней по сухопутным маршрутам, что вдвое быстрее, чем по воде».

Торговые маршруты по новым технологиям

Впрочем, на этот раз мэры городов «Шелкового пути» больше говорили уже не столько о логистике, сколько о необходимости более активного обмена новыми технологиями управления городом для ускоренного взаимного развития и скорейшей взаимовыгодной интеграции в масштабах ОПОП. Ярким примером цифровизации мегаполиса может служить город с населением 12 млн человек Синань, с которого исторически в Китае начинался Великий Шелковый путь. «Муниципальные инвестиции в инфраструктуру, в том числе цифровую, а также господдержка стартапов способствовали созданию только в прошлом году 28 тысяч новых компаний, большинство из которых высокотехнологичные, - сообщил коллегам вице-мэр города Синань Гао Гао. - В итоге у нас почти 98% расчетов среди физических лиц проходят в безналичной форме, с помощью смарт-фонов».

Мэр Таллина Михейл Кылварт рассказал, что Эстония стала первой в мире страной, где было введено электронное голосование, сейчас около трети граждан делают свое волеизъявление через интернет, что повышает прозрачность выборов. Кроме того, сейчас 98% налоговых отчетов компании делают по интернету, а электронная регистрация новых предприятий занимает не часы, а минуты. По городу циркулируют беспилотные автомобили, в том числе в качестве общественного транспорта, который в Таллине с недавних пор стал бесплатным.

Об интригующей инициативе на форуме сообщил посол ООН по вопросам изменения климата Чунг Рае Вонг, который предложил нескольким странам ОПОП присоединиться к созданию энергетической супермагистрали, способной соединить несколько государств общей энергосетью по поставке чистой энергии. «Сейчас есть технологии, которые позволяют за счет единой энергосети превратить мегаваты возобновляемой энергии, генерируемые одной страной, в гигаваты энергии, - сказал Чунг Рае Вонг. - У нас уже есть соглашение с Россией и Монголией по этому проекту, предлагаю задействовать в нем и Казахстан, чьи степи могут генерировать чистую энергию. Они могу экспортировать чистую энергию в Китай, например, Сингапур. Банк Японии готов кредитовать такие проекты, Китай уже создал под супермагистраль необходимую инфраструктуру».

География ОПОП расширяется

Ранее проект «Шелкового пути» охватывал в основном страны Юго-Восточной и Центральной Азии, ЕАЭС, Закавказья и Ближнего Востока. Но, как заявил генеральный секретарь Международной торговой палаты «Шелковый путь» Ли Чжунханг, сейчас география нового проекта ОПОП существенно расширилась – до 98 стран мира, включая большинство европейских. «А соглашения об участии в проекте заключены уже со 103 странами мира, - говорит Ли Чжунханг. – Пока еще действуют множественные торговые ограничения, но торговые палаты наших стран могут послужить прагматической платформой для обсуждения этих ограничений и их смягчения».

Не исключено, что вскоре география ОПОП может расшириться за счет Северной Кореи. В частности, руководитель Исследовательского центра Института центральноазиатских исследований Университета иностранных языков Ханчкука Ким Сандчеол сообщил, что после смены курса Северной Кореи, направленного на мировую интеграцию, после начала ее переговоров с США, возможности ОПОП будут расширены. «Уже сейчас в демилитаризованных зонах Южной и Северной Кореи создаются свободные экономические зоны, всего есть восемь интеграционных проектов. И КНР может вовлечь их в ореол ОПОП, мы такую возможность обсуждаем», - заверил он. А управляющий партнер юридической фирмы Duane Moitis&Selvan (Сингапур) Эдуардо Рамос-Гомес считает, что в ореол ОПОП следует подключить и воюющий Афганистан, поскольку на его территории пересекаются многие пути, а страновые риски можно было бы решить совместными усилиями организаций ШОС и ЕАЭС.

МФЦА привлечет финансы под «Шелковый путь»

Столица Казахстана не случайно оказалась в эпицентре диалога о способах трансформации заинтересованных стран в маршруты «Шелкового пути»: именно здесь в дни форума открылся первый в Евразии Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который кроме прочих функций претендует стать финансовым хабом для также проектов «Шелкового пути». Он создан по аналогии с организационной структурой МФЦ в Дубае, здесь уже образован суд на базе английского права. Основа МФЦА — финансовая биржа «Астана» (AIX), одним из акционеров которой выступила Шанхайская фондовая биржа, а стратегическим партнером — баржа NASDAQ (помогает организовать функционирование AIX в мировом масштабе). Накануне открытия финцентра стало известно, что акционером биржи МФЦА станет и китайский Фонд Шелкового пути. «Это крупнейшая организация, которая занимается реализацией инициативы “Один пояс — один путь” с капитализацией 40 миллиардов долларов, — пояснил глава МФЦА Кайрат Келимбетов. — Есть подтверждение об инвестировании фондом в Казахстан около двух миллиардов долларов в различные инфраструктурные и инвестиционные проекты».

Базой для МФЦА станет конгрессно-выставочный центр «Экспо-2017 Астана», все объекты которого расположены на территории 350 тысяч кв. метров (не считая прилегающих территорий площадью 174 Га). Размещение МФЦА – одно из основных направлений по окупаемости проекта «Экспо-2017 Астана», в подготовку и строительство объектов которого было вложено около 1,2 млрд евро бюджетных средств. При том, что выставка и ее объекты уже принесли стране немалый мультипликативный эффект: «По итогам проведения выставки более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму около 1,9 млрд долларов, - пояснил «Эксперту» заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Аллен Чайзунусов. - В непростой период экономики казахстанские предприниматели получили возможность развиваться, и даже увеличить производственную мощность». По его словам, за время выставки сохранено и создано более 50 тысяч рабочих мест, объемы розничной торговли выросли на 11,5 процентов и составили 670,8 млрд тенге или 1,7 млн евро. «Также на территории «Экспо-2017 Астана» было реализовано восемь частных и государственно-частных инвестиционных проектов на сумму около 615 млн евро, - говорит Аллен Чайзунусов. - Среди них ТЦ Мега, Конгресс центр, гостиница Хилтон, а также массивный жилой комплекс». Теперь же коммерциализации подлежат оставшиеся выставочные площади, на которых разместится ряд государственных проектов: технопарк для стартапов «Астана хабб» со своим НИИ и лабораториями, Центр «Зеленых технологий», направленный на внедрение альтернативных источников энергии в промышленность. Прибыль конгрессно-выставочному центру «Эксо-2017 Астана» также принесет бизнес-центр, в котором расположатся резиденты и участники МФЦА, среди которых будут и крупные мировые банки, а также инвесторы проектов ОПОП.