Названы самые ненадежные iPhone и Android-смартфоны

Компания Blancco опубликовала рейтинг самых надежных моделей смартфонов на iOS и Android. Исследование проведено на основе частоты поломок популярных гаджетов. Самым ненадежным из смартфонов Apple, выпущенных за последние годы, признан iPhone 6, с которым в первом полугодии текущего года пользователи чаще всего обращались в сервисные центры для ремонта. Из всех проблемных мобильных гаджетов Apple (включая смартфоны, планшеты и плеер iPod Touch) на iPhone 6 пришлось 22% поломок. Второе место занял iPhone 6S с 16% поломок, третье место досталось iPhone 6S Plus —9%.

Для Android-смартфонов рейтинг самых ненадежных возглавили гаджеты от компании Samsung. На них пришлось 27% всех поломок. На втором месте продукция китайской компании Xiaomi (14,2%) - бренд далеко не самый распространенный, особенно за пределами Китая. На третьем месте гаджеты марки Motorola, на которые пришлось 9,6% поломок.