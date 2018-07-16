Саудовская Аравия и США обвалили цены на нефть

Мировые цены на нефть эталонных марок в первый день рабочей недели, 16 июля показывают резкий скачок «в минус». Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Нефть марки Brent в Лондоне упал на $0,66, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке снизилась на $0,67,

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 8:30 по московскому времени потеряла $0,66 и стала стоить $74,66 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,67 (0,96%) – до $69,28 за баррель.

Инвесторы находятся в ожидании итогов встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Также цены на сырье падают на новостях их Саудовской Аравии, которая сообщила об увеличении экспорта нефти. Помимо этого , США объявили о намерении начать использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен, также сыграли свою роль в падении стоимости «черного золота» на торгах.