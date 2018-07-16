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Москва, 17.07.2018

Трамп назвал встречу с Путиным переломным моментом в российско-американских отношениях

«Expert Online» 2018

«Наши ожидания опираются на реализм — сотрудничество и мир», — заявил Трамп, комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

При этом президент США назвал сегодняшний день конструктивным и продуктивным. Кроме того, он подчеркнул, что отношения США и России никогда не были хуже нынешних.

«Но ситуация начала меняться после нынешней встречи с Путины». – отметил президент США.

Однако он напомнил, что разногласия между США и РФ хорошо известны.

«Но нам надо сосредоточиться на тех сферах, которые представляют наши общие интересы», — отметил Трамп.

Затронул глава Белого дома и тему «вмешательства России в президентские выборы».

«Конструктивный диалог между Россией и США может принести стабильность в этот мир. Как президент, я всегда хочу сделать лучшее для Америки и американцев. Сегодня я обсудил с Путиным вмешательство России в наши выборы», — сказал Трамп, заверив, что получил необходимые ответы от Путина.

Также Трамп заявил о необходимости кооперации между спецструктурами России и США для того, чтобы защитить граждан «наших городов» от террористических атак.

А вот вопрос Сирии президент США назвал сложным, однако заверил, что он собирается и дальше сражаться с «Исламским государством» *

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

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