Booking.com понизил возможности отелей Крыма

Booking.com вслед за ограничением бронирований крымских отелей для туристов из-за санкций не будет собирать отзывы об отелях полуострова, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что новость стала «неприятным сюрпризом для гостиниц, поскольку платформа формирует около 50% всех туристических бронирований в России». Об этом стало известно из сообщений крымских отельеров на своих страницах в Facebook.

Так владелице Sudak Hostel Наталье Кириченко поступило официальное сообщение от Booking.com, что решение сервиса связано с торговыми санкциями Евросоюза относительно Крыма.

Теперь размещать на сервисе можно только услуги, связанные с коммерческой деятельностью, то есть бронировать размещение могут только бизнес-путешественники.

Возможность бронирования отелей в Крыму на Booking.com была ограничена еще год назад, пояснила изданию председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. Однако новые ограничения в системе бронирования на сервисе значительно понизят возможности местных отельеров, поскольку «при выборе средств размещения большинство туристов ориентируются на рейтинг и отзывы», а этой информации сервис теперь не предоставляет. При этом отельеры Крыма «по-прежнему отчисляют Booking.com 15–18% от стоимости бронирования», добавила Пархоменко.

Напомним, американский сервис Booking.com существует с 1996 года и предлагает размещение более чем в 1,75 млн отелей в 227 странах. Сегодня помимо российских отелей сервис ограничил свои функции для отелей Ирана.