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Москва, 17.07.2018

Кудрин рассказал, сколько процентов ВВП России составят Москва и Петербург к 2025 году

«Expert Online» 2018

Алексей Кудрин – глава Счётной палаты – рассказал, сколько процентов ВВП России составят Москва и Санкт-Петербург.

Об этом он заявил в рамках Московского урбанистического форума. По его мнению столица РФ и Петербург к 2025 году составят 40% ВВП страны, передаёт «Газета.Ru».

При этом он напомнил, что сейчас Москва составляет 26% ВВП РФ, вместе с Северной столицей – 32%.

Ранее сообщалось, что в Центробанке оценили возможный рост ВВП по итогам 2018 года. Согласно материалам, которые опубликованы на сайте регулятора, вероятный рост ВВП по итогам года будет ближе к верхней границе официального прогноза Банка России (1,5-2%).

Наша справка

Валовой внутренний продукт, общепринятое сокращение — ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Впервые это понятие было предложено в 1934 году Саймоном Кузнецом. ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при необходимости справочно пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту, так и может быть представлен по паритету покупательной способности (ППС) (для более точных международных сравнений).

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