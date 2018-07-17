Угроза поклонникам интернета скрывается в глубинах океанов и морей. Их уровень неуклонно и, что особенно тревожит, очень быстро поднимается и угрожает многим тысячам километров подземных волоконно-оптических кабелей, необходимых для работы интернета. Если власти не начнут немедленно защищать их от воды, которая затопит прибрежные территории, то они начнут выходить из строя уже к 2033 году.

Особое впечатление на руководителя исследования подъема уровня мирового океана и влияния этих изменений на современную связь, профессора Пола Барфорда из университета Висконсин-Мэдисон, произвела скорость перемен. В самые ближайшие годы эти перемены начнут выводить из строя кабели и центры данных, от которых так сильно зависит жизнь современного человека.

«Большая часть ущерба, который, как предполагалось, может быть причинен человечеству в следующие сто лет,- приводит его слова лондонский Independent,- будет нанесена намного раньше. Нас это удивило, потому что мы думали, что у нас есть еще 50 лет подготовиться. Увы, у нас нет полувека на подготовку к защите от нападения».

В целом, инфраструктура интернета была построена примерно четверть века назад. В основном кабели прокладывали параллельно шоссе и береговой линии. Естественно, в конце девяностых годов прошлого века мало кто задумывался над географией, над тем, как она будет меняться по мере изменений климата.

Пол Барфорд с помощниками объединил подробную карту физической структуры интернета с картой прогнозов подъема уровня океанов и морей, составленной Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA).

В самом опасном положении, как и следовало ожидать, оказались кабели, проложенные близко к воде. Они в первую очередь уже в ближайшие несколько лет после предсказанного специалистами небольшого подъема уровня воды, окажутся в опасности. Ученые считают, что в общей сложности более 6,5 тыс. км волоконно-оптических кабелей могут оказаться к 2033 г. под водой.

Толстые подводные кабели, связывающие Северную Америку с остальным миром, водонепроницаемы, а вот кабелям меньшего диаметра, находящимся под землей, угрожает серьезная опасность. Если они окажутся под водой, это будет иметь далеко идущие последствия не только для самого побережья и прибрежных территории, но и потенциально для всей планеты.

Затопление прибрежных городов уже не первый год считается огромной, самой страшной угрозой. Во многих районах и городах власти уже строят специальные стены для отражения наступления океана. Конечно, эти стены защитят и интернет, но, по словам профессора Барфорда, этой защиты явно не достаточно.

«Первое инстинктивное желание,- говорит Барфорд,- укрепить инфраструктуру. Но сдерживать море – задача крайне трудная. Нам, возможно, и удастся завоевать немного времени, но в долгосрочной перспективе такое решение будет неэффективным».

Недавние ураганы и бури в восточной части США, участившиеся в последнее время, уже дали некоторое представление о том, что может ждать жителей этих регионов. Профессор Барфорд считает свое исследование «звонком будильника». Он должен вызвать дискуссию о способах защиты интернета от изменений климата, от которого сейчас зависит жизнь на планете.