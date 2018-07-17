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Москва, 17.07.2018

Россия, Украина и ЕК обсудили в Берлине объёмы транзита газа

«Expert Online» 2018

На встрече, которая прошла в Берлине в здании Минэкономики Германии, представители России, Украины и Еврокомиссии обменялись мнениями по объёмам транзита газа через «незалежную» после 2019 года.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, всё это будет в дальнейшем дополнительно изучаться экспертами, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что это будут те же вопросы, консультации по транзиту газа, начиная с 2020 года, по объёмам поставок газа, которые вообще в принципе Европа будет потреблять.

«Пока же мы обменялись мнениями, договорились, что эти вопросы ещё будут дополнительно изучены экспертами», – резюмировал Новак.

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