Россия, Украина и ЕК обсудили в Берлине объёмы транзита газа

На встрече, которая прошла в Берлине в здании Минэкономики Германии, представители России, Украины и Еврокомиссии обменялись мнениями по объёмам транзита газа через «незалежную» после 2019 года.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, всё это будет в дальнейшем дополнительно изучаться экспертами, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что это будут те же вопросы, консультации по транзиту газа, начиная с 2020 года, по объёмам поставок газа, которые вообще в принципе Европа будет потреблять.

«Пока же мы обменялись мнениями, договорились, что эти вопросы ещё будут дополнительно изучены экспертами», – резюмировал Новак.