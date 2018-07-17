«Позорное выступление»: зарубежные СМИ обсуждают итоги встречи Путина и Трампа

Если говорить об общем настроении зарубежных СМИ, которые сегодня, 17 июля, активно обсуждают итоги встречи президента Владимира Путина с его коллегой Дональдом Трампом, то в целом можно говорить об обеспокоенности саммитом России и США. Многие сочли, что более опытный политик Путин «переиграл» Трампа.

В Financial Times обсуждают 30-минутное опоздание Владимира Путина на встречу, назвав российского лидера «непунктуальной персоной».

«Российский президент в прошлом заставлял ждать Ангелу Меркель, королеву Елизавету II и Папу Франциска, что некоторые объясняют его желанием диктовать свои условия собеседнику», — пишет издание.

Известные своей критикой в адрес Трампа CNN считают, что Путин — единственный политик, которому Трамп готов говорить приятные вещи. Ведущий телеканала назвал выступление Трампа в этой связи на саммите «позорным».

«Дональд Трамп практически для каждого может найти слова критики: и для Папы Франциска, и для родственников погибших военнослужащих, и для сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, и для репортера-инвалида. Но есть исключение из этого правила — президент России Владимир Путин», — считает СМИ.

Financial Times отметили, что на пресс-конференции Трамп отказался осудить Россию за вмешательство во внутренние дела США, назвав расследование Мюллера «катастрофой для страны». «Позже он также добавил, что доверяет своим разведчикам, но "президент Путин оказался слишком настойчивым" в отрицании вмешательства России», - пишет издание.

Британская The Guardian обвиняет Дональда Трампа в разрушении западных альянсов и дружбе с авторитарными лидерами. Обозреватель, как вариант политического будущего, видит создание США «Большой тройки (G3) с российским президентом Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзинпином». Припомнило издание и «слишком мягкое поведение Трампа на саммите в Сингапуре».

«С лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Трамп вел себя уже иначе — сразу же согласился заморозить совместные военные учения США и Южной Кореи. Кроме того, Трамп сделал весьма лестное заявление в адрес Ким Чен Ына», - пишет СМИ.

Deutsche Wellе, напротив, считает, что у Трампа и Путина много общего — «они оба считают себя сильными личностями, лидерами сверхдержав и противников либеральных политических сил». И если Трамп «хочет поразить мир», то у Путина вполне конкретные цели: выход из политической изоляции, признание Крыма российским, получение большей свободы действий на Украине и в Сирии, отмена санкций, пишет издание.

Самым ярким эпизодом СМИ признают передача российского президента Владимира Путина официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года, который американский глава пообещал передать своему младшему сыну.