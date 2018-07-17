Стало известно, как будет выглядеть обновленная Lada Granta седан

В компании «АвтоВАЗ» раскрыли внешний вид обновленной Lada Granta седан, презентация которой запланирована на конец августа этого года на Московском международном автосалоне.

Уже известно, что у новой Granta будет полностью переработана передняя часть кузова. Это будет отражать принадлежность к автомобилям Lada нового поколения, где передние фары на тёмной глянцевой подложке вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что так называемая «икс-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов. Аналогичный подход применён и в проработке задней части автомобиля. Он прослеживается в очертаниях задних фонарей и выштамповках на крышке багажника.

Как рассказали журналистам в отделе продажи и маркетинга компании, эта модель позволит привлечь новых покупателей, в том числе ценовыми параметрами.

Напомним, накануне «АвтоВАЗ» официально объявил, что свернёт производство Lada Priora в конце июля. Это решение было продиктовано растущим интересом к последним моделям Lada и снижающимся спросом на модель Priora.