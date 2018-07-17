Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 17.07.2018

В Подмосковье открыли завод-робот по производству колбасы

«Expert Online» 2018

В Подмосковье группой «Черкизово» открыт роботизированный завод по производству сырокопченых колбас.

Специфика завода — минимизация участия людей в производственном процессе, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, предприятие отличается высоким уровнем автоматизации, производственная цепочка поддерживается роботами, и люди почти не касаются продукции. При этом работоспособность системы поддерживают инженеры и IT-специалисты.

Производственная мощность завода-работа – 30 тыс. тонн готовой продукции в год, и с вводом предприятия «Черкизово» планирует занять более 30% рынка российских сырокопченых колбас.

Кроме того, отмечается, что инвестиции в проект составили порядка 7 млрд рублей.

Наша справка

Группа «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России. Входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов.

Семья основателя «Черкизово» Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% «Черкизово» принадлежит испанской Grupo Fuertes.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
      Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
    2. Россия идет в Ливию
      Американская разведка утверждает, что Москва может скоро начать строительство военной базы на востоке этой североафриканской страны
    3. Курс доллара затоптал всех конкурентов
      Курс доллара затоптал всех конкурентов