В Подмосковье открыли завод-робот по производству колбасы

В Подмосковье группой «Черкизово» открыт роботизированный завод по производству сырокопченых колбас.

Специфика завода — минимизация участия людей в производственном процессе, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, предприятие отличается высоким уровнем автоматизации, производственная цепочка поддерживается роботами, и люди почти не касаются продукции. При этом работоспособность системы поддерживают инженеры и IT-специалисты.

Производственная мощность завода-работа – 30 тыс. тонн готовой продукции в год, и с вводом предприятия «Черкизово» планирует занять более 30% рынка российских сырокопченых колбас.

Кроме того, отмечается, что инвестиции в проект составили порядка 7 млрд рублей.

Наша справка

Группа «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России. Входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов.

Семья основателя «Черкизово» Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% «Черкизово» принадлежит испанской Grupo Fuertes.