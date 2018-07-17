Время фиксировать ставку

Средневзвешенная ставка по рублевому депозиту сроком на один год к июлю 2018 года, по данным ЦБ, вплотную приблизилась к 7% годовых, упав до минимальных значений за всю историю. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду июля составила 6,39%.

При этом ставки по годовым рублевым вкладам колеблются от 7,8–8% годовых в небольших банках (как правило, для крупных сумм, более 1–1,5 млн рублей, и с дополнительными условиями вроде открытия инвестиционного счета или покупки страхового полиса) до 3,55% по пополняемым депозитам в крупнейших банках. И теоретически снижение депозитных ставок может продолжиться и дальше — вслед за ключевой ставкой ЦБ.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 27 июля, и главной интригой является вопрос, оставит ли регулятор ключевую ставку на текущем уровне 7,25% годовых или все же продолжит ее снижение.

Аналитики из крупнейших российских и зарубежных компаний, банков и рейтинговых агентств, опрошенные агентством Reuters в июне, считают, что теперь ЦБ воздержится от снижения ставки до I квартала 2019 года — слишком велики риски, которые несет для инфляции планируемое повышение НДС.

Напомним, ЦБ последовательно снижал ключевую ставку на протяжении довольно длительного времени — фактически с зимы 2015 года, при этом период самого серьезного снижения пришелся на 2017 год. Тогда ключевая ставка снизилась с 10 до 7,75% годовых, а в марте 2018-го достигла 7,25%, после чего снижение приостановилось. Регулятор объяснил это тем, что инфляционные ожидания населения и предприятий несколько возросли — прежде всего в связи с повышением цен на бензин, а кроме того, Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. Теперь прогноз по инфляции выглядит так: 3,5–4% в конце 2018 года и краткосрочное повышение инфляции до 4–4,5% в 2019 году. Соответственно, не стоит ждать к концу года снижения ставки ЦБ до 6,75%, хотя уровень 7% теоретически еще может быть достигнут.

Для банков и их клиентов это может означать передышку в снижении депозитных ставок, которые в последний год последовательно ползли вниз вслед за ключевой ставкой. Однако есть и нюансы. Во-первых, в целом ЦБ все равно держит курс на снижение ставок — не в этом году, так в следующем. Сейчас экономисты прогнозируют 6,75% к концу 2019 года и 6,5% к 2021–2022 годам для ключевой ставки. Это означает и снижение ставок по депозитам. Соответственно, тем, кто планирует открыть банковский счет, лучше сделать это сейчас и зафиксировать ставку хотя бы на текущем уровне.

Во-вторых, ставки по кредитам продолжают ползти вниз, особенно по кредитам длинным, ипотечным. Так, Сбербанк с 9 июня снизил минимальную ставку по ипотечным кредитам до 9,4%, а для клиентов, получающих зарплату на счетах в нем, до 9,1%. При этом до конца лета Сбербанк может еще снизить ставку по ипотеке — до 8,7%. Остальным банкам придется подтягивать свои ставки к уровню крупнейшего игрока. Это неминуемо будет давить на их маржу — а значит, и на депозитные ставки.

Наконец, для опытных клиентов банков уже не секрет, что по разным типам депозитов ставки могут отличаться буквально вдвое. Как правило, максимальные ставки предлагаются по весьма крупным депозитам (обычно свыше 1 млн рублей) и часто с дополнительными условиями. Плюс по таким вкладам, как правило, запрещены пополнение и досрочное снятие средств. По небольшим же депозитам с возможностью пополнения ставки, напротив, часто устанавливаются на минимальном уровне, особенно в крупных банках.

В последние годы популярными становятся так называемые накопительные счета — некий гибрид текущего счета и депозита. Суть накопительного счета в том, что распоряжаться деньгами на нем можно так же свободно, как и деньгами на обычном текущем счете, но на остаток будут начисляться повышенные проценты. Как правило, эти проценты ниже, чем можно получить по депозиту (что логично — ведь с текущего счета деньги могут быть сняты в любой момент и в любом объеме), но некоторые банки предлагают по накопительным счетам выгодные условия. Так, с 10 июля клиенты Альфа-банка могут открыть рублевый накопительный счет «Сразу 7», по которому в течение первых трех месяцев будет начисляться 7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Важный нюанс: начисление процентов производится на минимальный остаток за месяц. «Сегодня мы предлагаем нашим клиентам выгодное размещение средств с получением высокого дохода сразу и без дополнительных действий. Семь процентов годовых просто при хранении средств на накопительном счете — это очень удобный и выгодный способ накопления. Пополнение и снятие возможно без ограничений, а также без потери ранее выплаченных процентов», — комментирует директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков.