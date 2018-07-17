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Москва, 17.07.2018

Задержан бывший глава московского Управления СК РФ генерал Дрыманов

«Expert Online» 2018

Генерал Александр Дрыманов – экс-глава московского Управления Следственного комитета России – задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу.

По данным агентства «Интерфакс», генерал задержан по делу о получении высокопоставленными сотрудниками СК РФ взятки за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, близкому к криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому).

В свою очередь адвокат Александр Карабанов уточнил, что в настоящее время сотрудники ФСБ поместили генерала СК РФ Дрыманова в Лефортово, а вопрос о его аресте может решиться уже сегодня или завтра, передаёт РИА Новости.

Также журналисты агентства пишут, что в настоящее время мобильный телефон Дрыманова отключён, а с сайта ГСУ СК РФ по Москве исчез раздел с его биографией

Наша справка

Александр Дрыманов упоминался в показаниях обвиняемых по делу о получении офицерами Следственного комитета России взяток от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Бывший заместитель Дрыманова Денис Никандров утверждал, что давал ему взятку.

В середине июля агентство «Интерфакс» сообщало, что Дрыманов подал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

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