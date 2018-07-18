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Москва, 18.07.2018

Депутаты приняли во втором чтении закон о повышении НДС

«Expert Online» 2018

Депутаты нижней палаты российского парламента большинством голосов приняли во втором чтении закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Повышение НДС поддержали 68,4% парламентариев. Против проголосовали 20,4% депутатов. Всего в голосовании приняли участие 401 человек, передаёт «Газета.Ru».

При этом отмечается, что законопроект сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды.

Кроме того, в законе прописано, что пониженная ставка НДС в размере 10% применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Напомним, документ был внесен в Госдуму Кабмином РФ16 июня и принят в первом чтении 3 июля. Третье финальное чтение по законопроекту предложено провести 24 июля.

Ранее сообщалось, что в Центробанке рассказали о влиянии повышения НДС на инфляцию в России.

По данным материалам департамента исследований и прогнозирования регулятора, повышение НДС до 20% добавит в рост потребительских цен от 0,8–1,25 п.п. (с учетом умеренного вторичного эффекта).

Наша справка                         

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.

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