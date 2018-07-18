Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 18.07.2018

Курс доллара сметает все на своем пути

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара сметает все на своем пути
Zuma\TASS

Курс доллара показывает сильный фронтальный рост в среду на фоне оптимистичной оценки состояния экономики США главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, которая усилила ожидания постепенного повышения ставок ФРС. Ранее о таком сценарии развития событий писал "Эксперт Online"

Индекс американской валюты пробил свежий максимум за месяц на уровне 95,15, прибавляя почти 1% к основным валютам. Цель курса долллара - годовой максимум в районе 95,53. он станет. по мнению аналитиков, уровнем сопротивления для американской валюты.

Резко снижаются к американцу иена, фунт и евро.

Рубль днем в среду также существенно снижается к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти ниже отметки 72 доллара за баррель.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.38 мск повышался на 49 копеек, до 63,09 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 73,34 рубля.

Позитивом для рубля стал сегодняшнее размещение ОФЗ Минфина. Минфин РФ на аукционе в среду разместил в полном объеме облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 90,3 миллиарда, следует из материалов министерства.

Другим фактором. который может оказать поддержку рублю, станет приближающийся налоговый период.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. Курс доллара приготовился к мощному рывку
      Курс доллара приготовился к мощному рывку
    3. Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
      Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму