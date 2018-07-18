Курс доллара сметает все на своем пути

Курс доллара показывает сильный фронтальный рост в среду на фоне оптимистичной оценки состояния экономики США главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, которая усилила ожидания постепенного повышения ставок ФРС. Ранее о таком сценарии развития событий писал "Эксперт Online".

Индекс американской валюты пробил свежий максимум за месяц на уровне 95,15, прибавляя почти 1% к основным валютам. Цель курса долллара - годовой максимум в районе 95,53. он станет. по мнению аналитиков, уровнем сопротивления для американской валюты.

Резко снижаются к американцу иена, фунт и евро.

Рубль днем в среду также существенно снижается к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти ниже отметки 72 доллара за баррель.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.38 мск повышался на 49 копеек, до 63,09 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 73,34 рубля.

Позитивом для рубля стал сегодняшнее размещение ОФЗ Минфина. Минфин РФ на аукционе в среду разместил в полном объеме облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 90,3 миллиарда, следует из материалов министерства.

Другим фактором. который может оказать поддержку рублю, станет приближающийся налоговый период.