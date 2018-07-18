Переводчика личной встречи Путина и Трампа вызывают для беседы в конгресс США

Официального переводчика, который присутствовал на встрече тет-а-тет президентов Трампа и Путина в Хельсинки, могут пригласить в конгресс США для беседы. С подобной инициативой выступила демократ Джани Шахин.

Заявление было сделано после слов Дональда Трампа о том, что он доверяет своему коллеге Владимиру Путину в вопросе невмешательства России в выборы США 2016 года.

«Я призываю провести слушания с переводчиком, который присутствовал со стороны США во время встречи президента Трампа с Путиным, чтобы узнать, что они обсуждали в частном порядке. Этот переводчик может помочь определить, чем президент США поделился или что пообещал Путину от имени нашей страны», - пишет Шахин в Twitter.

Ее инициативу поддержали однопартийцы. В частности, сенатор Чак Шумер предложил провести слушанья со всеми членами делегации, сопровождавшими Трампа на встрече с Владимиром Путиным. Конгрессмен также счел неубедительными заявления Трампа о неверной трактовке слов на пресс-конференции относительно недоверия американской разведке.