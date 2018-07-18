Посол РФ рассказал, были ли секретные договорённости между Путиным и Трампом

Анатолий Антонов – посол РФ в США – рассказал, заключали ли российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп секретные договоренности во время встречи в Хельсинки.

По словам дипломата, ему об этом ничего неизвестно. При этом он подчеркнул, что президент РФ всё уже рассказал журналистам, передаёт РИА Новости.

«Никаких секретных договоренностей, насколько я знаю, с тех встреч, которые проходили в Хельсинки, не было», — резюмировал Антонов.

Ранее сообщалось, что официального переводчика американского лидера, который присутствовал на встрече тет-а-тет президентов Трампа и Путина в Хельсинки, могут пригласить в конгресс США для беседы.

«Я призываю провести слушания с переводчиком, который присутствовал со стороны США во время встречи президента Трампа с Путиным, чтобы узнать, что они обсуждали в частном порядке. Этот переводчик может помочь определить, чем президент США поделился или что пообещал Путину от имени нашей страны», – заявил сенатор-демократ Джани Шахин.