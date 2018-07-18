В России родителям новорожденных будут дарить подарки

В Минпромторге РФ составил перечень из 12 предметов, которые будут выдавать родителям новорожденных по всей стране.

В бесплатные наборы войдут: одеяло, пелёнка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные, а также другие необходимые вещи, пишет газета «Известия».

Итоговый перечень товаров будет определен позже с учётом мнений педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.

По словам руководителя пресс-службы ведомства Залины Корниловой, был проведён специальный анализ по возможностям российских производителей, выпускающих товары для новорожденных. При этом она подчеркнула, что отечественная промышленность способна обеспечить программу «Подарок новорожденному» всей необходимой продукцией.

Напомним, в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Вологодской и Тульской областях уже вручают подарки с принадлежностями для новорожденных. В частности, в российской столице выдают их с января этого года. В московский набор входит 44 предмета, в том числе одежда, пелёнки, одеяло, косметика и средства ухода за малышом, комплект для купания, термометры и многое другое.

При этом подарок получает каждая семья с новорожденным, если хотя бы один из родителей на момент выписки из роддома прописан в Москве.