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Москва, 18.07.2018

США объявили России газовую войну за Европу

«Expert Online» 2018
  • США объявили России газовую войну за Европу
Из открытых источников

На итоговой после саммита в Хельсинки пресс-конференции президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, последний заявил, что США намерены «очень сильно конкурировать» за европейский газовый рынок.

 «Мы будем продавать сжиженный природный газ в Европе, и, значит, будем конкурировать с трубопроводом!»  заявил Трамп, который ранее «разрешил» Германии участвовать в проекте «Северный поток – 2».

«Фактически, Трамп, перед всем миром «бросивший перчатку» России и вызвавший ее на битву за европейский газовый рынок, тут же пытается сделать нам «подножку», навязав в качестве «партнера» Украину, от которой в нынешнем ее состоянии ничего, кроме головной боли и проблем ожидать не приходится», - считает аналитик Planet-today.

Издание отмечает, что США не берут в расчет ни местоположение России, ни давние связи с европейскими государствами газовыми контрактами. Также президент Трамп скромно умалчивает о цене вопроса для рядового европейца при оплате газа, доставленного из-за океана.

Усложняет ситуацию навязываемое партнерство с непредсказуемой Украиной, которая отвергает любую возможность заключить «мировую» с «Газпромом», пишет СМИ.

Автор материала уверен, что не стоит слишком серьезно принимать заявления Трампа об очередной перезагрузки российско-американских отношений, а скорее «более реальной является перспектива еще более жесткого противостояния России и США на рынках энергоносителей».

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