Банк России предложил сделать замороженные в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) накопления первоначальным взносом при переходе в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом в четверг пишет газета "Известия".

"У нас все-таки предложение, чтобы если мы уже уходили из старой системы пенсионных накоплений… Просто уже признали как факт, что система пять лет заморожена и размораживать ее в принципе никто не планирует. И вот те деньги, которые накопились в частном ОПС (обязательном пенсионном страховании) на счетах граждан, чтобы они стали первым взносом в новую систему", — цитирует газета слова директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

Как следует из презентации регулятора, к 2029 году россияне смогут накопить 8 трлн рублей пенсионных средств за счет новой системы, при условии, что к ней присоединятся 100% работающих граждан. Отмечается, что к этому времени в НПФ и Пенсионном фонде будет накоплено еще 3,6 трлн рублей.