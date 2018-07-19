Путин сделал важное пояснение по проекту «Северный поток-2»

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что проект «Северный поток-2» является исключительно коммерческим.

По его словам, общая транспортная, энергетическая инфраструктура с Европой складывалась десятилетиями, поэтому проекты, которые реализует Россия совместно с Западом, в том числе и «Северный поток-2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер, передаёт РИА Новости.

«В них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна», – подчеркнул сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Юрий Витренко – главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» – заявил, что трехсторонние переговоры по газу России, Евросоюза и Украины подтвердили необходимость срочной приостановки строительства газопровода «Северный поток-2».

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«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.