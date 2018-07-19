Япония отказалась от иранской нефти, предоставив шанс России

Нефтяные компании Японии планируют к осени 2018 года полностью прекратить импорт нефти из Ирана, сообщает телеканал НТВ.

Отказ от иранской нефти спровоцирован санкциями США против Тегерана и является выгодным для России шагом, считает эксперт заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Мнением он поделился с изданием «Экономика сегодня».

Как отмечает эксперт, любые осложнения с экспортом нефти из Ирана грозят подорожанием сырья, а также предоставляют России шанс заключить новые контракты.

«Если бы от иранской нефти отказался Китай, то это было бы настоящей, проблемой. Но Китай — это не Япония, которая является фактически оккупированной Штатами страной. Пекин придерживается жесткой политики в отношении Вашингтона и не собирается идти у американцев на поводу», - рассказал изданию Фролов, который уверен, что иранцы из-за отказа Японии снизят стоимость сырья для Пекина. При этом, как отмечает издание, Москва будет поддерживать Тегеран, несмотря на очевидную выгоду для себя мирового саботажа, инициированного Вашингтоном, по закупке иранской нефти.

«Осенью, когда вступят в силу санкции к Тегерану, станет ясно, кто и в какой мере готов поддерживать Штаты, а кто саботирует санкции», - резюмирует эксперт.

Флоров также уверен, что после вступления санкций против Ирана мировой нефтяной рынок ждут большие перемены.