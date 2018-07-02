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Москва, 02.07.2018

Евродепутат рассказала о расколе в ЕС из-за «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018

Яна Тоом – депутат Европейского парламента от Эстонии – прокомментировала заявление главы МИД Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить проект «Северный поток-2».

По её словам, российский газопровод будет строиться и дальше. При этом она подчеркнула, что в ЕС сейчас наблюдается некоторый раскол по части отношения к России и США, передаёт RT.

«Этот раскол был всегда, но, так как ситуация сейчас обострилась, то время от времени можно видеть выступления политиков, занимающих ту или иную позицию. О том, что «Северный поток» не нравится странам Балтии, мы давно знаем, это не секрет», – резюмировала Тоом.

Напомним, глава МИД Эстонии Свен Миксер в интервью Die Welt заявил о необходимости остановки строительства газопровода «Северный поток-2», назвав этот проект «рычагом, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику».

При этом он отметил, что считает проект «Северный поток-2» не экономическим, а политическим.

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