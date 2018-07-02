За неделю, завершившуюся 27 июня, фонды, специализирующиеся на инвестициях в российский рынок, привлекли 85 млн долларов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Фактически это первый приток денег на наш рынок с середины апреля – за девять недель нерезиденты вывели из российских фондов более 1 млрд долларов.

Отток был вызван геополитикой: ужесточением санкций США в отношении России, однако и приток связан с этим же фактором: стартовала официальная подготовка ко встрече президентов США и России 16 июля в Хельсинки. На этой встрече будут обсуждаться двусторонние отношения, конфликт в Сирии и вопросы разоружения. Предполагается, что американский президент Дональд Трамп также затронет ситуацию на Украине и предположительное российское вмешательство в американские выборы.

Спрос на рублевые активы поддержали и растущие цены на нефть. Стоимость ближайшего контракта на поставку североморской Brent 29 июня впервые за долгое время приблизилась к уровню 80 долларов за баррельь, хотя факторм риска остается отток денег с emerging markets в целом: за прошедшую недель фонды, инвестирующие в эти рынки, потеряли 3,1 млн долларов, а российский рынок акций продемонстрировал одну из самых лучших динамик среди рынков стран БРИК.

Благодаря операциям Минфина на рынке рубль все меньше зависит от нефи, отмечает исполнительный директор ICBF Максим Ефремов: чем выше стоимость сырья, тем больше регулятор потратит на покупку валюты, а значит, решающее значение для курса сейчас имеют инвестиции нерезидентов в российские активы. В минувшую среду ведомству удалось провести удачное размещение ОФЗ: несмотря на достаточно слабый спрос в прошлом, объем на покупку в этот раз превысил предложение в 2 и 4,3 раза по долгосрочным и краткосрочным бумагам, соответственно.

Тем не менее, указывает аналитик, говорить о том, что бегство игроков из отечественных активов прекратилось, пока рано: на позапрошлой неделе нерезиденты вывели с российского рынка 460 млн долларов. Причиной данного поведения инвесторов является ослабление веры в рост ВВП. Падение реальных доходов населения, увеличение НДС, разгон инфляции - все это может привести к рецессии. Высокие цены на нефть позволили российским активам пережить глобальное снижение интереса к риску с меньшими потерями, чем другим инструментам развивающихся стран, однако, о существенном притоке иностранного капитала речи пока нет.

Возобновление интереса иностранных инвесторов к российским активам связан с парадоксальной ситуацией, говорит, в свою очередь, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Марк Гойхман. Общий негатив по отношению к рублю из-за ухода от рисков в мире сочетается с крайне высокими ценами на нефть в районе 78-79 долл./барр. по Brent из-за ожидаемой теперь нехватки предложения. Это создаёт уникальное положение, при котором рублёвая цена «бочки» приближается к феноменальному уровню 5000 руб./барр. при заложенных в бюджет не более 3200 руб. Поскольку основа нашего рынка ценных бумаг – компании ТЭК, то и для него, и для бюджета в целом есть перспектива наращивания доходов. А следовательно, общего роста.

Следует учитывать и то, добавляет аналитик, что предыдущий выход инвесторов из рублёвых активов на фоне обострения рисков из-за «торговых войн», санкций и пр., создал ситуацию некоторой перепроданности индексов. Так, фондовый индекс Мосбиржи снижался с майского пика в 2360 п. на 7%, к 2200 п. в середине июня. Сейчас, при переходе к его росту, есть вероятность постепенного возврата от нынешних уровней ниже 2300 п. вновь к высотам 2350-2360 п.

Кроме того, становится более очевидной перспектива того, что санкции по меньшей мере не будут усилены, в отличие от ситуации в апреле-мае. Об этом говорят и некоторые позитивные пассажи Дональда Трампа в сторону России на саммите G7, и подготовка к встрече двух лидеров, и даже (что немаловажно) благоприятное воздействие ЧМ-2018.