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Москва, 02.07.2018

Московский ресторан White Rabbit вошел в топ-50 лучших в мире

«Expert Online» 2018
  • Панорамный ресторан White Rabbit на 23-м этаже здания на Смоленской площади
Ведомости/ТАСС Максим Стулов

Панорамный ресторан White Rabbit на 23-м этаже здания на Смоленской площади

Российский ресторан White Rabbit Бориса Зарькова и его шеф-повар Владимир Мухин уже в четвертый раз попали в престижный мировой рейтинг ТОП-50 лучших ресторанов планеты, заняв в этом году 15-ое место. Заведение на восемь пунктов улучшило свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда ресторан расположился на 23 строчке рейтинга.

Награждение The World's 50 Best Restaurants 2018 прошло в испанском городе Бильбао во дворце Euskalduna Jauregia Bilbao.

Другой проект холдинга WhiteRabbitFamily – «Selfie» вошел в топ-100 лучших ресторанов, попав на 70-ю строчку рейтинга, а «Twins Garden» под руководством Ивана и Сергея Березуцких расположился на 72 месте.

Звание лучшего в этом году получил проект Массимо Боттуры Osteria Francescana в Модене, спустившийся в 2017-м на вторую отметку. Вторым в рейтинге  стал испанский El Celler de Can Roca братьев Рока. На третьей позиции оказался Mirazur (Франция) Мауро Колагреко. А вот лучший проект 2017 года Eleven Madison Park (Нью-Йорк) Даниэля Хамма занял лишь четвертое место.

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