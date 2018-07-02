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Москва, 02.07.2018

После матча Россия-Испания Путин позвонил Филиппу VI

«Expert Online» 2018
  • После матча Россия-Испания Путин позвонил Филиппу VI
Денис Тырин/ТАСС

После матча между сборными России и Испании российский президент Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сообщается, что в телефонном разговоре Владимир Путин отметил мастерство «красной фурии», добавив, что стратегия, выбранная тренерским штабом сборной России, оказалась в этот раз более верной, сообщает ТАСС.

В свою очередь Филипп VI поздравил президента России с победой сборной страны и историческим выходом в 1/4 финала.

Глава России также пригласил испанского монарха посетить Россию в любое время.

Напомним, сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве  1 июля на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1.

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