После матча Россия-Испания Путин позвонил Филиппу VI

После матча между сборными России и Испании российский президент Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сообщается, что в телефонном разговоре Владимир Путин отметил мастерство «красной фурии», добавив, что стратегия, выбранная тренерским штабом сборной России, оказалась в этот раз более верной, сообщает ТАСС.

В свою очередь Филипп VI поздравил президента России с победой сборной страны и историческим выходом в 1/4 финала.

Глава России также пригласил испанского монарха посетить Россию в любое время.

Напомним, сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве 1 июля на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1.