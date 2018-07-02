Стало известно, сколько российский бюджет получил благодаря сделке ОПЕК+

Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – озвучил суму, на которую пополнился российский бюджет, благодаря сделке ОПЕК+ и сотрудничеству РФ и Саудовской Аравии

По его словам, благодаря работе Владимира Путина с королём и наследным принцем Саудовской Аравии отношения находятся в уникальной фазе, и это имеет хорошие последствия для бюджета.

«Мы считаем, что более 4 трлн рублей получил дополнительно российский бюджет благодаря этой сделке с Саудовской Аравией» — рассказал Дмитриев в интервью телеканалу НТВ.

Напомним, страны ОПЕК и ряд государств, которые не входя в картель договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз – до конца 2018 года.

23 июня 2018 года страны ОПЕК+ согласовали цель уйти от перевыполнения сделки. На практике это будет означать увеличение добычи на 1 млн баррелей в сутки, в том числе Россией – на 200 тыс. баррелей в сутки.