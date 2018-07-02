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Москва, 02.07.2018

Стокгольмский арбитраж отказал Польше в изменении цены на российский газ

«Expert Online» 2018

Арбитраж Стокгольма отказал польской компании PGNiG в изменении цены на газ.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителей «Газпрома», трибунал подтвердил наличие у PGNiG такого права, однако не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой.

Также трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа — это цены на хабах. При этом отмечается, что решение носит промежуточный характер. Окончательное решение трибунал примет после дополнительных консультаций со сторонами.

Напомним ранее Стокгольмский арбитраж признал право польской нефтегазовой компании PGNiG требовать снижения цены на российский газ.

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