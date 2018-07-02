В Кремле сравнили праздник после победы футбольной сборной РФ с хроникой 9 мая 1945 года

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков отметил сходство настроений от празднования победы сборной России над Испанией в матче ЧМ-2018 по футболу с хроникой 9 мая 1945 года.

«Восторженные, эпические оценки этого триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения», – цитирует представителя Кремля «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, в том числе и Москвы, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года.

«Разве, что салюта не было», – резюмировал Песков, отметив, что «в данном случае речь идёт не о праздновании победы в войне, это спорт, он сближает, а не разъединяет».

Ранее сообщалось, что США поздравили Россию с исторической победой в футбольном матче 1/8 финала.

Напомним, накануне, 1 июля, футболисты сборной России выиграли у испанцев на московском стадионе «Лужники» в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Таким образом, впервые в истории команда РФ вышла в четвертьфинал перевенства планеты.

В тот же день сборная Хорватии обыграла по пенальти Данию, став соперником нашей команды в следующей стадии плей-офф. Матч между россиянами и хорватами состоится 7 июля в 21:00 мск на стадионе «Фишт» в Сочи.