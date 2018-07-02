В МЧС рассказали о результатах массовой проверки российских ТЦ

В ходе массовой проверки торговых центров по всей России МЧС выявило свыше 270 тысяч нарушений пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, рассказали РИА новости в пресс-службе МЧС РФ. Сообщается, что проверка российский ТЦ, которая началась после пожара в «Зимней вишне», продлена до 30 июля текущего года.

«Практически каждый шестой объект эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок вскрылось, что недочеты в системе противодымной защиты имеют свыше 2,5 тысяч объектов, примерно столько же нарушений сотрудники МЧС выявили в системах автоматического пожаротушения.

В неудовлетворительном состоянии находятся эвакуационные пути почти на 17 тысячах объектов. Отмечается, что на многих объектах отделка состоит из легковоспламеняющихся материалов. В ряде ТЦ в принципе отсутствуют первичные средства пожаротушения, а также отмечается низкий уровень подготовки персонала.

В ведомстве также сообщили, что в общей сложности планируется проверить порядка 90 тысяч объектов, на данный момент проверены свыше 60 тысяч.