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Москва, 02.07.2018

В Минфине рассказали, готовы ли Россия и Китай к заимствованиям в юанях

«Expert Online» 2018

Сергей Сторчак – заместитель главы Минфина РФ – рассказал, готовы ли РФ и КНР к заимствованиям в юанях.

По его словам, ничего нового пока нет, обе стороны ещё не готовы к этому, передаёт РИА Новости.

Об этом чиновник российского правительства заявил в ходе бизнес-форума Черноморского банка торговли и развития, который проходит сейчас в Сочи.

«Мы панда-бонды не собираемся выпускать, по схеме участия китайских инвесторов на московской бирже — они не готовы», – резюмировал Сторчак.

Напомним, Россия евробонды в юанях ещё не размещала. Однако уже не первый год в Минфине говорят о планах разместить на внутреннем российском рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную одному миллиарду долларов. Пока эти планы реализовать не удавалось из-за ограничений, действующих для китайских инвесторов.

Ранее сообщалось, что в начале 2018 года власти КНР объявили о планах значительно расширить доступ на свой рынок для других стран.

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