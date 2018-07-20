Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей признан очень успешным

240 сотрудников новозеландской финансовой компании Perpetual Guardian, управляющей наследствами и трастовыми фондами, весь март и апрель в качестве эксперимента работали четыре дня в неделю и остались им очень довольны. Количество работников, считающих, что при таком графике легче сбалансировать работу и личную жизнь, выросло на четверть.

Сотрудники Perpetual Guardian работали четыре дня в неделю по восемь часов, но получали зарплату, как и раньше, за пять восьмичасовых рабочих дня в неделю. Основатель и владелец компании Эндрю Барнс решил провести эксперимент с целью помочь своим работникам найти удовлетворительный баланс между работой и семейной жизнью. Предполагалось, что при таком графике они будут глубже концентрироваться на работе на рабочем месте и уделять больше времени и внимания семье и личной жизни за счет третьего выходного дня.

Джаррод Хаар, профессор менеджмента человеческих ресурсов в Технологическом университете Окленда, обрабатывавший статистические данные, пришел к выводу, что уровень удовлетворенности как работой, так и семейной жизнью у работников Perpetual Guardian вырос. Если в ноябре прошлого года баланс между работой и личной жизнью устраивал лишь немногим более половины работников компании – 54%, то после окончания эксперимента эта цифра выросла до 78%. При этом уровень стрессов понизился на 7%, а ощущение удовлетворенности работой существенно повысилось. Повысилось на 5% и ощущение удовлетворенности от жизни в целом.

Специалисты считают, что мотивация и преданность работе усилились благодаря тому, что работникам разрешили самим участвовать в планировании и проведении эксперимента. Они разработали ряд инновационных идей, которые позволили повысить производительность труда и делать за четыре дня больше, чем за пять. После подведения результатов эксперимента Эндрю Барнс намерен обсудить с правлением переход на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе. Он считает, что новая рабочая модель обладает очень большим потенциалом и способна улучшить жизнь общества.

«Разве может быть что-то плохое в том, что родители проводят больше времени со своими детьми?»- задает он риторический вопрос и сам же отрицательно отвечает на него.

В правительстве Новой Зеландии следили за ходом эксперимента в Perpetual Guardian. Министр труда Йэн Лис-Гэллоуэй назвал его результаты очень интересными и призвал бизнесменов придумывать и испытывать новые рабочие модели.

«Я с удовольствием буду работать с любыми компаниями,- пообещал министр,- которые стремятся повысить производительность труда за счет предложения своим работникам более гибких и устраивающих их условий».