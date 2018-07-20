«Облако» ценой 100 миллиардов

Смена приоритетов Microsoft на облачные услуги и искусственный интеллект (AI) уже принесли ощутимые плоды. Впервые в истории компании выручка Microsoft в закончившемся финансовом году превысила 100 млрд долларов. После объявления результатов финансовой деятельности акции Microsoft выросли в цене более чем на 4%.

«Наши ежегодные инвестиции в облако и AI окупаются,- говорится в заявлении генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы.- Мы продолжим расширять наше присутствие на огромных и растущих рынках при помощи дифференцированных инноваций».

Наделла частично объяснил высокие результаты руководимой им компании недавней сменой главных задач, поставленных перед инженерными командами. Инженеров Microsoft переориентировали с софта на облако и искусственный интеллект. Знаменитая ОП Windows, давно ставшая визитной карточкой Microsoft, сейчас отошла на второй план.

Кстати, после прихода к власти Сатьи Наделлы, сменившего на этом посту Стива Балмера в 2014 году, стоимость акций Microsoft выросла в три раза! Естественно, такие финансовые результаты не могут не радовать акционеров и правление. Не удивительно и то, что рыночная капитализация компании 12 июля впервые превысила 800 млрд долларов.

«Комбинация облака, мегатренда, действие которого продлится не один год, и умелого менеджмента очень сильна и важна,- объясняет Том Таулли, аналитик сайта InvestorPlace.com.- Компания знает, как продавать и как быть инновационной – этого у Microsoft не отнять».

Как нетрудно догадаться, очень обнадеживающие результаты, показанные Microsoft, приписываются, главным образом, Azure, облачной службе головной компании. Ее доходы в 2017 году выросли на 89%. Но Microsoft еще трудно конкурировать с Amazon Web Services, доминирование на рынке которой пока еще неоспоримо, но и «железное» второе место впереди главного конкурента – Google, естественно, можно занести в актив.

Больше всего Сатья Наделла гордится пятилетним контрактом между Microsoft и Walmart, который все аналитики и эксперты считают стратегическим союзом против Amazon. Кстати, по мнению большинства аналитиков, угроза со стороны Amazon может в долгосрочной перспективе пойти Microsoft на пользу, потому что все больше компаний, занимающихся электронной торговлей, стремятся договориться с облачной платформой Наделлы.

Следует иметь в виду, что результаты финансовой деятельности Microsoft не включают покупку сайта GitHub, который обошелся ему в июне в 7,5 млрд долларов.

Конечно, Microsoft, так сказать, жив не только облаком. Немало денег приносят рост соцсетей, игровых серверов и харда.