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Москва, 20.07.2018

Путин сделал заявление по вопросу о повышении пенсионного возраста

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин сделал неожиданное заявление, в котором рассказал, как он относится к повышению пенсионного возраста.

По его словам, ему, как и большинству граждан нашей страны не нравится повышение пенсионного возраста, передаёт ТАСС.

При этом он подчеркнул, что окончательного решения по данному вопросу пока нет. Президент РФ также отметил, что в России на 5 пенсионеров приходится 6 работающих.

«Если этот баланс ухудшится, пенсионная система лопнет», – резюмировал Путин.

Накануне депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ.

За законопроект проголосовали 328 депутатов, при 104 против и одном воздержавшемся. Данный документ поддержали только депутаты от фракции «Единая Россия». Однако этого хватило, чтобы принять его.  

Напомним, в июне 2018 года Кабмин РФ объявил о решении повысить возраст выхода на пенсию в России — с 55 лет до 63 лет для женщин и с 60 лет до 65 лет для мужчин. Премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил, что реформа начнётся в 2019 году и будет поэтапной.

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