Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 20.07.2018

В США назвали достигнутую Трампом на встрече с Путиным цель

«Expert Online» 2018

Как заявил глава американского госдепартамента Майк Помпео в интервью телеканалу FoxNews, на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки Дональд Трамп достиг главной цели.

 «Президенту удалось достичь одну из целей — создать способ, позволяющий двум лидерам крупных держав вести позитивный и конструктивный диалог по важным темам», — цитирует Помпео ТАСС.

Глава госдепа отметил, что президенты по многим вопросам имеют разные точки зрения, но при этом на саммите удалось достигнуть прогресс по вопросам противодействия терроризму, а также контроля над ядерными вооружениями с целью предотвратить их распространение, уточнил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу со своим коллегой Владимиром Путиным, заявил, что саммит в Хельсинки стал большим успехом для двух стран, и назвал российского президента «хорошим соперником».

Напомним, саммит в Хельсинки, который прошел 16 июля, стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа. До этого лидеры встречались только на полях крупных международных форумов. За четыре часа общения президенты обсудили ряд двусторонних проблем, так называемое «вмешательство России» в выборы США в 2016 году, а также международные вопросы.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон
    3. Курс доллара приготовился к мощному рывку
      Курс доллара приготовился к мощному рывку