В США назвали достигнутую Трампом на встрече с Путиным цель

Как заявил глава американского госдепартамента Майк Помпео в интервью телеканалу FoxNews, на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки Дональд Трамп достиг главной цели.

«Президенту удалось достичь одну из целей — создать способ, позволяющий двум лидерам крупных держав вести позитивный и конструктивный диалог по важным темам», — цитирует Помпео ТАСС.

Глава госдепа отметил, что президенты по многим вопросам имеют разные точки зрения, но при этом на саммите удалось достигнуть прогресс по вопросам противодействия терроризму, а также контроля над ядерными вооружениями с целью предотвратить их распространение, уточнил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу со своим коллегой Владимиром Путиным, заявил, что саммит в Хельсинки стал большим успехом для двух стран, и назвал российского президента «хорошим соперником».

Напомним, саммит в Хельсинки, который прошел 16 июля, стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа. До этого лидеры встречались только на полях крупных международных форумов. За четыре часа общения президенты обсудили ряд двусторонних проблем, так называемое «вмешательство России» в выборы США в 2016 году, а также международные вопросы.