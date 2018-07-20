25 июля 2018 года, в день памяти Владимира Высоцкого на сцене концертного зала «Крокус Сити Холл» состоится спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке Сергея Безрукова.

В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. Создатели спектакля далеки от мысли представить театральный байопик о жизни Высоцкого, но пытаются ответить на вопрос: как рождается легенда?

«Этот спектакль – дань памяти Владимиру Семеновичу Высоцкому, его исповедальному творчеству – поясняет режиссер спектакля Сергей Безруков. – Такие вроде бы пафосные слова, но теперь он уже действительно легенда. Мое и более старшие поколения выросли на его песнях. В моем детстве у всех в доме были его пластинки, и не знать и не любить Высоцкого было как-то странно. И теперь многое зависит от нас, будут ли его помнить наши дети и те, кто придет после нас. Большинство из тех, кто исполняет песни Высоцкого в нашем спектакле, – это уже другое поколение, молодые люди, которые родились и выросли после смерти Высоцкого и после развала СССР. Для меня было важно, чтобы они пропустили через себя Высоцкого: его потрясающую искренность, его нерв и эмоциональный накал, его песни и стихи».

Образ Высоцкого в спектакле не отдан конкретному актеру, – он возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. Знаменитая твидовая кепка Высоцкого, гитара и папироса становятся атрибутами, которые передаются от актера к актеру, которые словно примеряют на себя его образ.

Как и у многих поэтов, биография Высоцкого написана в его песнях и стихах. В исполнении актеров Московского Губернского театра прозвучат самые знаменитые из них, отмечая заметные вехи его жизни: «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой черный человек», «Лирическая», «Я несла свою беду», «07», «Кони привередливые», «На Большом Каретном» и многие другие. Песни Высоцкого исполняются в спектакле в разных жанрах: от классического бардовского исполнения под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х годов прошлого века – до абсолютно нового рок-звучания.

«Петь его песни нелегко, потому что есть потрясающее авторское исполнение, – признается Безруков. – Самое главное – проживать эти песни, потому что Владимир Семенович был артистом, и он сам не просто пел, а проживал их. Так же и его стихи нельзя просто декламировать – это монологи самого автора, предельно исповедальные, порой на разрыв. Мне кажется, что в нашем спектакле его песни зазвучат по-новому. В финале несколько его произведений исполняются как роккомпозиции, – для меня было очень важно, чтобы Высоцкий прозвучал как нашсовременник. В этом и есть его величина: он современен всегда».

Спектакль создан при участии Дома Высоцкого на Таганке.

Режиссер-постановщик – Сергей Безруков

Ассистент режиссера по музыкальной части – Светлана Медведева

Ассистент режиссера – Евгений Гомоной

Сценарий – Андрей Щеткин

Музыкальный руководитель – Светлана Медведева

Художники по свету – Тарас Михалевский, Лора Максимова

Хореограф-постановщик – Анна Гилунова

Помощник режиссёра – Мила Москаленко

В спектакле участвуют:

Губернаторский оркестр Московской области.

Главный дирижер – Сергей Пащенко

Артисты Московского Губернского театра:

Сергей Безруков Дмитрий Карташов Карина Андоленко Александр Тютин Антон Соколов Саша Беляев Сергей Вершинин Елена Доронина Мария Дудкевич Андрей Исаенков Сергей Кисса Степан Куликов Валерия Минина Юлия Пилипович Наталья Смирнова Андрей Сорока Александр Фролов Григорий Фирсов Михаил Шилов Наталья ШклярукВера Шпак Виктор Шутов Елена Киркова

Спектакль создан при содействии Фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова.

Продолжительность: 4 часа (с одним антрактом).