Журналисты юга России соберутся на форум СМИ «Южная медиасфера»

25 июля в Ростове-на-Дону пройдет третий донской форум СМИ «Южная медиасфера», который соберет более 500 журналистов, медиаменеджеров, представителей властей и вузов. Организаторы форума — Правительство Ростовской области и Аналитический центр «Эксперт ЮГ».

На форуме будут обсуждаться основные тренды, проблемы и вызовы региональных СМИ. На пленарном заседании форума «Региональная пресса в России: есть ли точки опоры?» руководители СМИ расскажут о современном состоянии региональной прессы.

Кроме того, журналисты обсудят подготовку кадров для медиасферы. Представители Прокуратуры и МВД расскажут об освещении противодействия терроризму и идеологии экстремизма».

Для журналистов и работников отрасли в рамках форума пройдет четыре мастер-класса от ведущих российских специалистов:

Мастер-класс «Опыт лучших газет России: как остановить падение продаж тиража и рекламы, контент, за который читатель готов платить» от главного редактора журнала «Журналистика и медиарынок», секретаря Союза журналистов России Владимира Касютина. Мастер-класс «Эффективность регионального издания» от и.о. заведующего кафедрой цифровых медиакоммуникаций Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, Камиллы Нигматуллины. Мастер-класс «Вопросы создания, развития и монетизации сайтов» от генерального директора ИД «Свободная пресса» ( г. Воронеж) Юрия Таранцева. Мастер-класс «Лучшие практики управления СМИ» от директора Южного окружного филиала «Российской газеты» Владимира Ладного.

На форуме также состоится деловая встреча рекломадателей (крупные компании Ростовской области), вузов и издателей

Форум пройдет в выставочном центре «Донэкспоцентр» (пр. М. Нагибина, 30). Зарегистрироваться на форум можно на сайте «Эксперт Юг» или по телефону . +7 (928) 845-12-43 (менеджер Анелия Алейник, e-mail: anelia@expertsouth.ru

). В приложении программа форума.