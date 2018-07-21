Праздник с логотипом: московские фан-зоны на FIFA 2018

Во время чемпионата мира Москву наполнил неповторимый дух столицы мирового футбола. Создать его помогли фан-зоны, многие из которых организовали известные бренды. ЧМ-2018 завершился, и теперь самое время подвести итоги: чем организаторы фан-зон смогли удивить и порадовать болельщиков.

Фестиваль болельщиков FIFA

Площадка на Воробьёвых горах — главная фан-зона столицы, посетили её более 7 миллионов человек. Именно здесь проводился фестиваль болельщиков. Вторым по значимости (после экрана-сцены) объектом этой площадки стала промозона Москвы, в которой провёл автограф-сессию Александр Овечкин с Кубком Стенли.

Adidas Creators Base

Adidas подарил болельщикам не просто фан-зону, а креативное пространство во внутреннем дворике Музея Москвы. Здесь была открыта зона с настольными играми и PlayStation, футбольные площадки, панна-клетки для футбола и зона кастомизации. Центральная часть дворика была отведена под сцену, здесь же проводились воркшопы, встречи со звёздами.

KIA Motors

Один из главных спонсоров ЧМ-2018 подготовил фан-зоны в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Самаре. На этих площадках любой желающий мог проверить свою меткость на аттракционе «Нужен точный удар!» и оставить игрокам пожелания.

Coca-Cola

Ещё один крупный спонсор ЧМ по футболу открыл фан-зоны в торговых центрах сети «Мега». Фан-зоны от Coca-Cola стали настоящим подарком семьям, один из членов которых не мог пропустить очередной матч и вместе с тем (как хороший отец, муж или сын) обязан был обеспечить супруге и детям поход за покупками.

Ольга Титова, управляющий партнёр Brandworks | Entertainment & Sports:

«Успешный бренд — это узнаваемый образ. Он не обязательно связан с товаром или услугами. Куда важнее чёткая ассоциация между брендом и чем-то по-настоящему ценным. Атмосфера спортивного праздника такого масштаба, как FIFA, — это то что надо. Во время UEFA 2012 команда TeamBrandworks одной из первых в нашей стране реализовала масштабную фан-зону Fan Park 2012 в парке Горького. Проект поддержали более 28 партнёров — лидеров разных сфер рынка, в том числе „Газпром“, „Билайн“, Coca-Cola, Adidas и другие официальные партнёры UEFA. Каждый из них поддержал концепцию культурного боления. Та же идея лежит в основе московских фан-зон, открытых в этом году».