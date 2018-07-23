Доллару подрезали крылья

Как заявил в интервью CNBC президент США Дональд Трамп, он не одобряет повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, хотя он "поставил очень хорошего человека" во главе этой структуры – Джерома Пауэлла. По словам главы США, он «разочарован» монетарной политикой ФРС, особенно в свете политики КНР и ЕС, которые манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки.

Он считает, что политика ФРС способствует укреплению доллара, что ставит США в невыгодное положение, поскольку другие крупные мировые ЦБ, в частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии, сохраняют мягкую монетарную политику. "Европа проводит стимулирующую политику, и евро дешевеет, - заявил Дональд Трамп. - Китай - их валюта резко падает. Наша валюта дорожает. Я должен сказать, что это ставит нас в невыгодную позицию".

Участники рынка расценили данные заявления как подтверждение того, что США будут использовать валютную политику в качестве оружия в нарастающем торговом споре с Китаем и Евросоюзом, и это может поставить под угрозу дальнейшее укрепление доллара. И хотя монетарная политика ФРС вряд ли изменится, инвесторы вполне могут учесть такие заявления при покупке или продажи доллара. Впрочем, это уже происходит: утром в понедельник курс евро к доллару вырос до 1,1736 доллара с 1,1721 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Не стоит воспринимать слова Дональда Трампа с какой-либо степенью серьезности: для действующего президента США абсолютно нормально выступать с внезапными и противоречивыми высказываниями, полагает управляющий активами ICBF Алексей Федоренко. Вполне возможно, считает он, что в данный момент это происходит для поддержания рейтинга, ведь баллотируясь на свой пост, Трамп часто критиковал торговых партнеров за искусственное снижение курса, которое стало еще более явным после целенаправленной политики американского регулятора по укреплению доллара, выражающейся в изъятии с рынка ликвидности и увеличении ставок.

А вот его желание ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на 500 млрд долларов, что, по сути, с учетом всех предыдущих барьеров будет означать ограничение на практически весь китайский импорт, может замедлить рост глобальной экономики и привести к проблемам во всем мире, уверен Алексей Федоренко. Инвесторы внимательно отслеживают показатели мирового ВВП, и при возникновении препятствий для его дальнейшего увеличения приступают к выводу капитала из развивающихся стран. Вследствие этого, прогнозируют в ICBF, российская экономика будет вне фокуса иностранного бизнеса, что замедлит ее рост ниже среднемировых значений и опустит курс нацвалюты до отметок в 64 рубля за доллар к осени и 66 рублей за доллар уже в следующем году.

Политика Дональда Трампа закономерно переходит от торговой войны к валютной, продолжает тему ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. От поговорки «око - за око» к другой: «что посеешь, то и пожнёшь». Повышение торговых тарифов на импорт в США сначала привело к аналогичным мерам в ЕС и Китае. Но США продолжили давить пошлинами и ограничением ввоза товаров из Китая. Пекин просто не может ответить тем же, поскольку завозит из США товары на гораздо меньшую сумму. Да и от ответных пошлин страдает и сам импортёр, будь то Китай или страны Европы.

Поэтому логичным продолжением торговых войн становятся защитные попытки стран ослабить свои валюты, соглашается эксперт. Уменьшение их курса к доллару - возможность сделать экспорт в США чуть выгоднее и как-то компенсировать потери от высоких пошлин. Падает юань, доллар к нему только за последние полтора месяца укрепился с 6.4 до 6.8 , то есть на 6,3%. Евро также под давлением, поскольку ЕЦБ на фоне войн не спешит сворачивать денежные стимулы в экономике.

Вот и получилось, рассказывает Марк Гойхман, что Трамп «пожал» последствия от своих пошлин, так как не пожал руку партнёрам. В таких условиях усиление доллара действительно уменьшает эффект от протекционистских мер Вашингтона. И поэтому гнев Трампа переключается с торгового фактора на валютный. А виноватыми становятся не только «традиционные» ЕС и Китай, но и ФРС, которая закономерно поднимает процентные ставки, при этом усиливает доллар и «портит всю картину» борьбе Трампа. Но в целом такая масштабная и разноплановая «мировая война» сильно бьёт по международной экономике. Уменьшаются темпы роста торговли, сдерживается производство, под давлением оказываются рисковые активы, сырьё.

Для российской валюты это явный негатив, поскольку рубль сочетает в себе и сырьевой, и рисковый характер, уверен Марк Гойхман. Однако с другой стороны, ограничения в росте доллара, за которые выступает Трамп, уменьшают потенциал укрепления доллара и к рублю. В такой парадоксальной ситуации более сильная направленность всё же к росту доллара, учитывая и геополитические факторы продолжения противостояния России и Запада.