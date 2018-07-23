Лондон угрожает Брюсселю не платить откупных

Новый британский секретарь по брекситу Доминик Рааб с первых дней на новом месте показал, что с ним Брюсселю придется труднее, чем с его предшественником. В интервью изданию Sunday Telegraph Рааб поставил 39 млрд фунтов стерлингов (51 млрд долларов), солидные откупные, которые Лондон должен заплатить Брюсселю, уходя из Евросоюза, в прямую зависимость от торгового соглашения между сторонами.

«Невозможно, чтобы одна сторона выполняла свою часть сделки, а другая – медлила с выполнением своей или вовсе ее не выполняла»,- заявил Доминик Рааб после встречи в прошлую пятницу со своим европейским коллегой Мишелем Барнье.

Рааб считает, что ответственность за сделку лежит не только на Лондоне, но и на Брюсселе. Британия верна себе: она хочет «развестись» с Евросоюзом и одновременно мечтает сохранить с ним «близкие» отношения. Пока это у Лондона явно не получается. Отсюда и попытка слегка пошантажировать Брюссель, не желающий идти на уступки. Несмотря на то, что до конца октября, даты подписания соглашения о выходе, осталось совсем мало времени, между сторонами по-прежнему много глубоких разногласий. И в Лондоне, и в Брюсселе не исключают возможности ухода Лондона «по-английски», т.е. без соглашения, хотя и пытаются этого избежать и «развестись» цивилизованно.

Мишель Барнье так же, как большинство руководства ЕС, очень прохладно отнесся к последнему предложению Терезы Мэй, так называемому «мягкому» брекситу. Против плана премьер-министра, которая в декабре прошлого года пообещала европейским коллегам заплатить откупные, возражает и немало однопартийцев. На прошлой неделе ей лишь с очень большим трудом удалось уговорить консерваторов поддержать ее идею. Напомним, несогласие с мягким брекситом привело к политическому кризису и отставкам министра иностранных дел Бориса Джонсона и предшественника Рааба – Дэвида Дэвиса.

Между тем, YouGov опубликовал в Sunday Times результаты опроса, согласно которому лишь 12% жителей королевства считают план Мэй «хорошим». «Плохим» же его считают 43%.