Западные страны руками Израиля эвакуировали из южной Сирии членов «Белых касок». Они не должны были попасть в руки сирийских властей – по крайней мере, живыми.

Нужные правозащитники

Дамаск практически завершил освобождение юго-западной Сирии. Военные провели крайне успешную операцию «Базальт», вернув под контроль оккупированные боевиками провинции Кунейтра и Дераа (на сегодняшний день сирийской армии осталось освободить лишь маленький кусок территории, который занимают местные джихадисты). Значительная часть тамошних банд просто капитулировала. Те из боевиков, кто хотел остаться, проходили процедуру примирения с властями, остальные садились в зеленые автобусы и отправлялись в Идлиб.

Однако среди боевиков были и весьма ценные экземпляры – представители «Сирийской гражданской обороны», или, по-простому, «Белые каски». Их сдача в плен стала бы серьезной проблемой для США и их союзников, поскольку члены организации могли бы многое рассказать под камеру. И вред от их заявлений был бы в разы больше, чем от признания Хасана Диаба – мальчика, которого «каски» называли жертвой химической атаки в Гуте – о фейковости этой атаки. Просто потому, что «каски» (по крайней мере их руководство) знало куда больше, чем арендованный для разовой акции мальчик.

«Белые каски» были важнейшим инструментом Запада на информационном фронте сирийской войны. Именно они являлись теми самыми местными правозащитниками, которые снимали фото и видео о «химических атаках, проведенных «кровавым тираном против собственного народа». И именно на основании этих данных США и их партнеры вводили санкции против Дамаска и осуществляли акты возмездия в виде бомбардировок (которые были бы настоящими ковровыми ударами, если бы Москва жестко не предупредила о последствиях этих ударов в виде сыпящихся с неба американских самолетах, сбитых российскими системами ПВО).

Отбились от рук

Сирийские власти, а также Москва, Тегеран и все думающие люди, конечно, говорили о том, что эти данные ненадежны. Что Белые каски – это, фактически, пиар-служба террористов, члены которой после снятия своих шлемов режут головы пленным так же, как и их собратья без касок. И для того, чтобы пресечь распространение сомнений, Запад стал формировать вокруг «касок» образ героев без страха и упрека. Борцов за права человека, спасителей простых сирийцев из-под завалов, устроенных бомбардировками войск Асада мирных населенных пунктов. Всего, по официальной легенде, «каски» с 2012 года спасли 80 тысяч жизней – часть, реально, а часть на камеру, когда «тяжело раненые» потом перебегали на другое место, чтобы быть снова героически спасенными. Фильму о них даже дали Оскар. А значит ни один приличный и рукопожатный человек (включая экспертов ОЗХО) не должен сомневаться в тех снимках с мобильных телефонов непонятно чего и непонятно откуда, которые им передают «Белые каски» в качестве доказательства химических атак Асада.

Со временем отношения между американцами и «касками» испортились – отчасти потому, что новая администрация Белого дома понимала бесперспективность сирийского фронта борьбы против Ирана и не хотела в нем завязать. Выполняя приказы тех, кто наоборот был заинтересован во втягивании США, «каски» организовывали все новые фейковые истории, пытаясь втянуть Трампа в войну (что было единственным шансом антиасадовского сопротивления на победу в этой войне). Неудивительно, что Соединенные Штаты сначала прекратили финансирование организации, а потом (когда прогрессивная общественность возмутилась ущемлением прав героев борьбы с кровавым тираном) согласились все-таки выделить несколько миллионов долларов на то, чтобы «герои» доработали до конца года. Однако бросать их на произвол судьбы Вашингтон не был готов – эти люди слишком много знают, и не должны оказаться в руках Башара Асада.

Ликвидировать нельзя, спасать

Собственно, варианта решения было несколько. Например, ликвидация с последующим переводом стрелок на «кровавого тирана» (который решил мстить сирийским героям за разоблачение его преступлений). Это и дешевле, и надежней. Однако проблем тут было две. Во-первых, их много – сотни человек. Кто-то может избежать гибели и убежать к Асаду. Во-вторых, утилизация использованного инструмента повредит американской репутации – другие потенциальные инструменты в других конфликтах просто побоятся впредь работать с американцами. Перефразируя Рузвельта, «это нехорошие люди, но это наши нехорошие люди».

Именно поэтому Запад все-таки решил «касок» из юго-западной Сирии вытащить. И вытаскивать надо было как можно скорее - сирийцы взяли под контроль границу с Иорданией (за исключением небольшого участка, принадлежащего «черным») и «пиарщики» оказались зажаты на небольшой полоске земли вдоль Голанских высот, которая все еще контролировалась боевиками, но готовилась уже к капитуляции. И в этой ситуации, по словам Беньямина Нетальяху, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросили его организовать эвакуацию «касок» и членов их семей, поскольку «жизни людей, которые спасали жизни, сами оказались под угрозой». Израильтяне сначала перевезли их на свою территорию, а затем передали иорданцам.

Всего было вывезено, по официальным данным, 422 человека («каски» и члены их семей). Сейчас их держат в секретном убежище на территории Иордании, а затем в течение трех месяцев расселят в Великобритании, Канаде и Германии. От камер подальше. А поскольку данные об их дальнейшем месторасположении будут строго засекречены (дабы не дотянулись до героев кровавые руки сирийского мухабарата и российской разведки), никто не мешает Западу наиболее важных и опасных из них тихо ликвидировать. От греха подальше.