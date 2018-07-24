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Москва, 25.07.2018

Чем интересен новый Xiaomi Redmi 5 Plus

«Expert Online» 2018

Смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus по праву претендует на то, чтобы занять лидирующие позиции в 2018 году в своем ценовом сегменте. Хотя с точки зрения технических характеристик он не выделяется среди аналогов, на потребителей производит сильное впечатление его внешний вид. Кроме того, немаловажным преимуществом является доступная стоимость ($150).

Характерная особенность Redmi 5 Plus – большой дисплей диагональю шесть дюймов с пропорциями длины и ширины 18:9. Гаджет, по сути, является мультимедийным смартфоном. Боковые рамки могут казаться громоздкими, а верхняя грань устройства намного меньше нижней. Однако при этом надо учитывать, что заполнение передней части экраном существенно увеличилось.

Внешний вид обратной стороны довольно прост и не имеет никаких отличий от Redmi четвертого поколения. В верхней и нижней частях имеются вставки из пластика, по центру – металл. На верхнем торце расположены инфракрасный порт и разъем для наушников. В нижнем торце находятся отверстие для динамика и разъем для микро-USB. Разблокировка дисплея при помощи находящегося на задней стороне устройства сканера отпечатка пальца занимает меньше одной секунды.

Что касается технических характеристик Xiaomi Redmi 5 Plus 32G, то производитель решил использовать надежный Snapdragon 625 в сочетании с видеоускорителем Adreno 506. Хотя его нельзя сопоставлять с процессорами современных флагманов, свои функции он выполняет прекрасно. ПО MIUI 9 также функционирует безупречно.

Поскольку смартфон Redmi 5 Plus имеет экран диагональю шесть дюймов, его аккумулятор разряжается быстрее, чем у модели Redmi Note 4X, имеющей дисплей диагональю пять с половиной дюймов. При игре в World of Tanks за десять минут расходуется примерно 3% заряда. При запуске более ресурсоемких игровых программ на максимальных настройках заряда аккумулятора хватает на пять часов. При просмотре видео 10% заряда расходуется за тридцать минут. В целом показатели автономности у новинки уступают показателям Redmi Note 4X всего примерно на 10%. В среднем же заряда аккумулятора Redmi 5 Plus хватает на сорок восемь часов. При быстрой подзарядке батарея набирает примерно 35% за полчаса. Звук в наушниках почти не имеет отличий от предшествующих моделей.

Основная камера выдается из корпуса. По своим параметрам она близка к Mi A1. Детализация на фотоснимках очень неплохая. Фокусировка осуществляется довольно медленно. А фокусная дистанция такова, что для макросъемки необходимо существенно отдалиться от объекта.

В целом, с учетом всех вышеописанных характеристик, модель Xiaomi Redmi 5 Plus можно считать вполне удачной.

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