Как выбрать квартиру в новостройке

Из года в год сайты, предлагающие приобрести жилье в новостройке, становятся все красочней, а виртуальные туры по будущим квартирам реалистичнее.

К началу продаж застройщик готов представить будущим покупателям целый пакет рендеров, показывающих готовый проект, начиная от входных дверей и заканчивая мебелью. Как же глядя на все это великолепие приобрести реальность, а не мечту?

Особенности онлайн-выбора квартиры

Оказавшись на сайте продавца недвижимости 1000novostroek.ru, неопытный покупатель тут же начинает выбирать объект, руководствуясь его расположением и имеющимся бюджетом. Далее он обращает внимание на метраж, инфраструктуру и благоустройство близлежащей территории. Конечно, все эти нюансы при выборе будущего жилья важны. Но в ситуации, которая сегодня сложилась на рынке недвижимости гораздо важнее уделить время поиску информации о застройщике.

На сайте добросовестного продавца обязательно должна быть размещена разрешительная документация на ведение строительства, а также проектная декларация, благодаря которой можно получить объективное представление о будущем объекте. Немаловажным нюансом является и то, кто именно занимается продажей квартир – непосредственно застройщик или сторонний агент.

Сотрудничество с агентством имеет немало плюсов. Так как риелторы помогут подобрать максимально подходящий объект, покажут его и возьмут на себя всю бумажную волокиту, связанную с оформлением ипотеки. Однако есть и некоторые минусы такого партнерства и затрагивают они финансовую сторону вопроса. Ведь чаще всего услуги агентства приходится оплачивать дополнительно.

Как проверить добросовестность застройщика?

Чтобы не стать жертвой мошенников, в первую очередь необходимо тщательно изучить документы на земельный участок. Если он находится в аренде, а не в собственности застройщика, обязательно уточните ее срок и периодичность внесения платежей. Кроме того не будет лишним заказать выписку на земельный участок из ЕГРН, она позволит понять, имеются ли у застройщика ограничения, обременения или залоги.

Обязательно попросите продавца предоставить разрешение на ведение строительства. Так как именно в нем прописывается срок окончания работ. Также рекомендуем посетить тематические форумы, на которых можно ознакомиться с отзывами клиентов о выбранном вами застройщике и изучить информацию о генеральном директоре компании, поданную так сказать из первых уст.

Узнайте, на какие средства ведется строительство, финансирует ли его банк, инвесторы или застройщик возводит проект исключительно за свои средства. Ну и напоследок, внимательно ознакомьтесь с договором ДДУ, обратив внимание на форму взаиморасчетов и сроки сдачи объекта по акту приема-передачи.