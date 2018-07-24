МВФ: прогноз по инфляции в Венесуэле- 1 млн %

Гиперинфляция набирает обороты на фоне жесточайшего финансового, экономического и гуманитарного кризиса, который длится в Венесуэле уже пять лет. Венесуэльцы десятками тысячами покидают страну и перебираются в поисках лучшей жизни в Бразилию и Колумбию. Дополнительным испытанием для них очень высокая преступность.

МВФ предупреждает в уточненном прогнозе развития Латинской Америки, что «болезни» Венесуэлы носят заразный характер и могут перекинуться на соседние страны.

«Мы прогнозируем взлет инфляции к концу 2018 года до 1000000%,- прокомментировал результаты исследования в отношении Венесуэлы Алехандро Вернер, возглавляющий в МВФ управление Западного полушария.- Это очень похоже на то, что происходило в Германии в 1923 году, или в Зимбабве в конце нулевых годов XXI века».

При этом Вернер подчеркнул, что прогноз для Венесуэлы носит очень приблизительный характер. К концу года, говорит он, возможна инфляция как в 800000%, так и в 1,2 млн %.

В МВФ ожидают, что ВВП Венесуэлы в текущем году уменьшится на 18%. Это будет третий год подряд, когда ВВП этой южноамериканской страны снижается на двузначные цифры. За пять лет жесточайшего кризиса ВВП страны снизился на 50%. Такое за последние 50-60 лет на планете происходило считанное число раз. Обращает на себя внимание и то, что это уточненный прогноз и что в мае, т.е. всего лишь два месяца назад МВФ прогнозировал снижение ВВП Венесуэлы на 15%.

Экономика Венесуэлы полностью зависит от нефти. Поступления от ее продажи составляют почти 96% бюджета страны. Нефтяная промышленность находится на грани коллапса, так что всеобщий экономический кризис никого не удивляет. По данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле упала в июне нового 30-летнего минимума и снизилась до 1,5 млн баррелей в сутки. Напомним, речь идет о стране с самыми большими разведанными запасами «черного золота» на планете.

Президент Николас Мадуро выиграл в мае президентские выборы и продлил срок своего правления еще на шесть лет. Он винит в бедах Венесуэлы экономическую войну, которую ведут с ней как внешние враги: США и Европа, так и враги внутренние - оппозиция.

О масштабах кризиса говорит и то обстоятельство, что правительство перестало регулярно публиковать данные об экономическом развитии. Для составления прогнозов аналитикам приходится прибегать к данным независимых экономистов и идти на ухищрения. Например, согласно блумберговскому индексу Cafe Con Leche Index, который оценивает экономическую ситуацию в стране в зависимости от стоимости чашечки кофе, инфляция в Венесуэле в прошлом году превысила 60000% и продолжает набирать скорость и в 2018 году. За последние три месяца она согласно кофейному индексу почти достигла 300000% в годовом исчислении.

Если вернуться к экономической ситуации в регионе, то аналитики МВФ отмечают в своем прогнозе, что кризис в Венесуэле затормозит развитие экономики Латинской Америки в этом году до 1,6%. В мае прогнозировался рост региональной экономики на 2018 год в размере 2%.

Если же Венесуэлу из списка стран региона исключить, то рост экономики Латинской Америки в этом году ускорится до 2,3%, а в 2019 – до 2,7%.