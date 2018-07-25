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Москва, 25.07.2018

Беларусь продлила срок безвизового пребывания иностранных туристов

«Expert Online» 2018
  • Беларусь продлила срок безвизового пребывания иностранных туристов
ТАСС

Республика Беларусь продлила срок безвизового пребывания иностранных туристов на территории страны, если они прибыли в республику на самолете в аэропорт Минска. По новым правилам безвизового пребывания они должны покинуть Беларусь также воздушным путем из того же аэропорта. При этом нельзя лететь в Беларусь из России, поскольку рейсы между обоими государствам не подлежат пограничному контролю.

Иностранные туристы должны иметь при себе паспорт, деньги на пребывание и медицинскую страховук. Те, кто намерен пребывать в Беларуси больше 5 рабочих дней, обязаны зарегистрироваться в милиции.

Напомним, в прошлом году Беларусь разрешила безвизовое пребывание на территории страны на срок 5 суток туристам из 80 стран. Но было предусмотрено ограничение: въехать в страну и выехать из нее иностранца должны были только из аэропорта Минска.

С 1 января 2018 года можно также прибыть на автомобиле, на поезде или на самолете на срок до 10 суток в Гродно, Брест и окрестности, а также на терриорию, расположенную в белорусской части Августовского канала и Беловежской пущи.

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