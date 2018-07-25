Лидеры БРИКС готовят меры против Трампа

Как говорится в сообщении Кремля, планируется, что в ходе рабочих заседаний юбилейного саммита главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях. Будут также обсуждены актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня, включая проблематику совместного противодействия современным вызовам и угрозам.

Программой саммита предусматривается отдельная встреча лидеров БРИКС с приглашёнными руководителями африканских и других государств. Запланировано проведение ряда двусторонних бесед Владимира Путина с участвующими в саммите главами государств и правительств. В частности, как заявил «Коммерсанту» глава МЭР Максим Орешкин, участники встречи обсудят солидарные меры против протекционистской торговой политики Дональда Трампа.

Главным результатом саммита должна стать Йоханнесбургская декларация, в коротой страны БРИКС наметят планы на будущее. «Сейчас очень удачный момент, чтобы продемонстрировать, что страны БРИКС и отношения между ними — альтернатива тому формату, который сложился сейчас на Западе», — сообщил директор российского Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. И добавил: «БРИКС — за порядок, соблюдение договоренностей и развитие. И против бардака».

Проведение саммита стран участников формата БРИКС событие знаковое. Но, говорит руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, ждать каких-то прорывов от делегатов этого мероприятия, не стоит. Внятных решений, по его словам, даже несмотря на очень смешанный внешний фон, затрагивающий и геополитику, и главное, внешнюю торговлю, которая сейчас происходит сквозь призму торгового противостояния и валютной войны среди ведущих игроков мировой экономики и торговли, не будет.

Да, признает эксперт, наверное, все участники данного форума выскажут своё понимание экономического развития мира и укажут на возможные пути решения внешнеторговых проблем, а геополитический контекст дискуссии будет иметь конструктивный тон и направленность, но глобального изменения вектора во внешнеторговых взаимоотношениях между ведущими странами, участниками ВТО и БРИКС, мы скорее всего не увидим.

Вполне уместно ожидать, что страны-участники форума в итоге даже смогут договориться о формировании консолидированной позиции и эту позицию перенесут на бумагу в виде текста. Но, указывает Роман Блинов, на сегодня основным валютным и монетарным центром мировой экономики является США и её ведомства в лице министерства финансов и ФРС. Так что, основной тон в мировой экономике всё ещё задают Вашингтон, Нью-Йорк и Уолл-Стрит. «Но собраться и осудить крайне неуважительное поведение администрации 45-гно президента США Дональда Трампа и самого Дональда Трампа, обязательно надо. Вдруг получится…» - иронизирует эксперт.

Перспективы саммита весьма обширны, поскольку на встрече будет затронуто множество перекрестных вопросов – от присоединения к коалиции новых членов, до выведения взвешенных мер воздействия по реакции на протекционистскую политику США, говорит, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Очевидно, что внутри БРИКС есть отягчающие переговоры разногласия, которые не позволят прийти к единому мнению по ряду вопросов – ответные меры некоторых участников на действия США в рамках ВТО могут быть слабее чем будет настаивать Россия и Китай, поскольку например и Африканские государства, и та же Индия имеют зависимое положение от американских инвестиций.

Из наиболее актуальных вопросов, стоящих перед БРИКС эксперт отмечает также подведение итогов сотрудничества в рамках коалиции за десятилетнюю историю. Будет провозглашена так называемая Йоханесбургская декларация, где участники обозначат план по дальнейшей совместной работе и примут решение, есть ли необходимость для вхождения в коалицию новых членов – в частности речь идет о том, чтобы расширить географию и привлечь Аргентину, Турцию, Мексику и Индонезию в свои ряды. Учитывая сложившуюся в мире ситуацию, считает эксперт, можно предположить, что в декларации самыми главными задачами будет обозначено – противостояние США, необходимость соблюдения ранее принятых договоренностей, борьба с киберпреступностью, объединенная помощь гражданам Сирии и обсуждение вопросов по будущему взаимодействию между странами по ряду других вопросов.

Кроме того, добавляет Илья Жарский, учитывая, что повестка каждого нового саммита определяется организатором, то помимо общих и вполне понятных проблем, на обсуждение в эти три дня будут вынесены темы, которые важны для южноафриканского государства. Так, ЮАР предлагает вынести на обсуждение – создание виртуально исследовательской платформы по разработке вакцин, формирование рабочей группы БРИКС по миротворчеству, по отдельному предложению России будет обсуждаться и гендерная тема – проблемы женщин в мире, также на повестку вынесены вопросы так называемой четвертой промышленной революции.

Все вопросы крайне важные, заключает эксперт, однако они все имеют очень отдаленный характер и оттеняют главные мировые и экономические проблемы, с которыми столкнулись все участники БРИКС в эти и предыдущие годы. Коалиция создавалась для того, чтобы усилить экономические позиции и догонять развитые страны, однако почти все участники показывают слабый рост ВВП и лишь говорят о будущих перспективах. При таком темпе обсуждения вопросов, которые явно не подведут к экономическому росту, говорить о реальной полезности БРИКС пока не приходится.