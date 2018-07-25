Оказавшись перед угрозой значительного снижения потока нефтедолларов из-за американских санкций, Иран нуждается в союзниках. Пока его продолжает поддерживать ЕС и европейские страны, которые несмотря на давление со стороны Вашингтона продолжают попытки сохранить соглашение по иранской ядерной программе.

Официальный советник и представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам внешней политики в МИД Нильс Аннен – один из сторонников сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который часто называют просто соглашением по ядерной программе Ирана. Он заявил на днях в интервью индийскому новостному порталу News18, что давление, которое американцы оказывают на союзников с целью заставить их отказаться от иранской нефти, «раздражает». Индия выбрана для разговора об иранской нефти не случайно. Дели входит в тройку главных импортеров нефти из Ирана. Поэтому ее отношение к американским санкциям против Ирана для Тегерана очень важно.

«Это (решение о соблюдении или несоблюдении американских санкций) должно быть суверенным решением Индии,- сказал известный немецкий политик.- Я не иранский коммивояжер и не защищаю торговые интересы Ирана, но у меня сложилось впечатление, что Индия хочет и впредь покупать нефть у Тегерана».

Нильс Аннен считает, что необходимо разработать финансовый механизм для преодоления американских санкций. У Франции уже имеются по этому вопросу предложения.

Пока не очень понятно, добьется ли министр Аннен своей цели – уговорить Дели не снижать закупок иранской нефти. Дело в том, что давление США не только «раздражает». Это давление очень сильное и выдержать его могут далеко не все страны. Несмотря на то, что окончательное решение по иранской нефти в Дели еще не приняли, пока складывается впечатление, что из трех крупнейших покупателей иранской нефти Индия готова американские санкции выполнять.

С одной стороны, Тегерану, казалось бы, нечего бояться подвоха со стороны Индии. Министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан заявил в понедельник, 23 июля, что во втором квартале Иран обошел Саудовскую Аравию и вышел на второе место среди поставщиков нефти для Дели. Первое место продолжает уверенно занимать Ирак. В апреле – июне индийцы купили у КСА 5,22 млн тонн нефти, у Ирана – 5,6 млн т, а у Ирака – 7,27 млн т.

Несмотря на это поставки иранской нефти в Индию в годовом исчислении в этом году уменьшатся. Финансовый год в Индии длится с 1 апреля по 30 марта. Так, в году, закончившемся 30 марта 2018 г., Индия купила у Ирана 9,8 млн тонн нефти, а в 2016-17 гг. – 13,04 млн тонн, т.е. почти на четверть больше. Импорт нефти из Ирака за год вырос почти на 20%: с 24,79 млн т в 2016-17 гг. до 29,66 в 2017-18.

В мае правительство Моди заявило, что не намерено подчиняться американским санкциям против Ирана, потому что признает только санкции ООН, но затем сменило тон. Несколько недель назад представитель США при ООН Никки Хейли побывала в Дели. На следующий день после ее отъезда министерство нефти Индии приказало НПЗ готовиться к резкому снижению или вообще отказу от иранской нефти.

Ситуация еще больше осложнилась в середине июня, когда крупнейший индийский банк сообщил индийским НПЗ о прекращении с ноября, времени вступления в силу американских санкций против Ирана, всех операций, связанных с оплатой иранской нефти.

Крупный переработчик нефти Nayara Energy начал уже в июне снижать закупки иранской нефти и намерен уменьшить их наполовину. Reliance Industries, еще одна крупная индийская компания, занимающаяся переработкой нефти и владеющая, кстати, крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим хабом, по слухам, планирует в октябре прекратить покупать у Тегерана «черное золото».

«У нас особые стратегические отношения с США,- попытался объяснить колебания Дели в интервью индийским СМИ Дхармендра Прадхан.- У нас исторические, культурные и цивилизационные отношения с Ираном. К тому же, Иран является важным фактором в Индии и Афганистане ввиду своей географической близости. Мы связаны экономическими интересами с обеими странами. Правительство всесторонне изучит вопрос и примет взвешенное решение».

В правительстве Индии, очевидно, ждут окончания переговоров между Евросоюзом и Ираном, просчитывают всевозможные варианты и встречаются с заинтересованными сторонами. На прошлой неделе в Дели побывала делегация из Ирана, уговаривавшая индийцев не снижать закупок иранской нефти. На следующий день иранцев сменили дипломаты из США, которые, естественно, пытались убедить собеседников заменить иранскую нефть нефтью из Ирака и Саудовской Аравии. Ждать решения правительства Моди осталось недолго. Оно должно быть принято не позднее октября.