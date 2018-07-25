Руководители комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей Конгресса США объявили о согласовании проекта закона об ассигнованиях на оборону на 2019 год. Законодатели намерены выделить на нужды Пентагона в следующем году рекордные 716 млрд долларов. Основной бюджет военного ведомства США составляет 639 млрд долларов, еще 69 млрд выделяются на проведение операций за рубежом. Для того, чтобы стать законом, проекту необходимо теперь по очереди получить одобрение обеих палат и президента Трампа. Ожидается, что Палата представителей примет закон о расходах на оборону уже на этой неделе, а Сенат – в августе, после чего он поступит на подпись Дональду Трампу.

Закон большой и состоит из десятков параграфов и пунктов. Он, например, запретит американскому правительству пользоваться технологиями, разработанными китайскими компаниями ZTE и Huawei под предлогом угрозы национальной безопасности.

Согласно одной из статей закона США выделяют Украине в рамках сотрудничества в области безопасности 200 млн долларов на подготовку военнослужащих и закупки американского оружия. Список «летальных вооружений оборонительного характера» будет уточнен и согласован позднее. Всего же за последние четыре года Вашингтон выделил Киеву на укрепление обороноспособности более 1 млрд долларов. Кстати, финансовая помощь Украине в следующем году предусмотрена в размере 420 млн долларов. Они, правда, выделяются не по линии военного министерства.

Обращает на себя внимание и выделение компании Lockheed Martin Corp. 7,6 млрд долларов на сборку 77 истребителей F-35. Законодатели решили приостановить поставки этих истребителей Турции, начатые в конце июня, в качестве наказания за намерение Анкары купить у России зенитно-ракетные системы С-400. Запрет может быть снят после того, как Пентагон в течение трех месяцев представит конгрессменам подробный доклад с оценкой последствий выполнения контракта на поставку российских ракет Турции летом 2019 года для безопасности США.

Временный запрет на поставку F-35 свидетельствует о напряженных отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Пентагон в лице министра обороны Джеймса Мэтисса против приостановки поставок туркам истребителей, потому что это негативно отразится на сложной цепи международных поставок, повысит стоимость самолетов и задержит их поставку. Всевозможные детали и компоненты F-35 изготавливают как минимум 10 турецких компаний.

Турция, напомним, входит вместе с Великобританией и Австралией в тройку самых крупных покупателей F-35. Анкара хочет купить ок. 100 новейших американских истребителей, но сейчас на пути крупнейшего контракта стали российские ракеты, от покупки которых Анкара несмотря на давление Вашингтона отказываться не намерена. По крайней мере, на данном этапе.

Похоже, С-400 могут служить своего рода индикатором отношений между США и союзниками, желающими воевать российским оружием. Турцию за покупку российских ракет, которые собирает входящий в «черный» санкционный список «Рособоронэкспорт», американцы скорее всего накажут, а вот Индия, скорее всего, аналогичных санкций избежит. Кстати, вместе с другими новыми «любимчиками» США – Вьетнамом и Индонезией.

Закон об ассигнованиях на оборону позволяет президенту Трампу временно откладывать введение санкций против стран, нарушающих принятый в августе прошлого года закон «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA), который запрещает покупки российской военной техники. Правда, при этом должно быть соблюдено одно важное условие: исключение из санкционного списка той или иной страны или компании не должно угрожать национальным интересам и безопасности США. Судя по всему, в Вашингтоне считают, что С-400, стоящие на вооружении индийской, вьетнамской и индонезийской армий в отличие от турецкой, интересам и обороноспособности Америки не угрожают.

Исключение, конечно, не значит, что Вашингтон поощряет отдельные страны покупать российское оружие и технику. Естественно, американцы требуют от таких стран уменьшения зависимости от российского ВПК. Льгота, если это можно так назвать, носит временный характер. Она может быть отменена, если на Капитолийском холме или в Белом доме посчитают, что те же самые Индия, Вьетнам и Индонезия, например, не предпринимают достаточных усилий по уменьшению зависимости от российского оружия.

Переговоры о покупке Индией пяти полков С-400 были завершены в мае. Подписание контракта на 5,5 млрд долларов ожидается на встрече между Владимиром Путиным и Нарендрой Моди, намеченной на начало октября этого года.