Учёные установили, к каким страшным последствиям для здоровья могут привести две ложечки сахара в день

Американские учёные Колумбийского университета установили, что ежедневное добавление всего двух с половиной ложек сахара в чай увеличивает риск развития сенильной деменции или болезни Альцгеймера.

Соответствующие выводы были представлены ими на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Чикаго, пишет издание Daily Mail.

Согласно исследованию, в котором приняли участие 2 226 человек, не имевших признаков деменции, установлено, что у тех из них, кто ежедневно добавлял 30,3 грамма сахара в пищу, риск сенильной деменции увеличился на 33 % по сравнению с теми, кто употребляет 5,8 грамма сахара в день.

Также ученые пришли к выводу, что любители сладких напитков, в том числе пуншей и фруктовых соков, на 27% чаще страдают от болезни Альцгеймера, а постоянно пьющие подслащенные газированные напитки — на 54%.

Ранее сообщалось, что учёные установили, что является основной причиной слабоумия. Изучив около 60 тыс. случаев ранней деменции, исследователи пришли к выводу, что основная причина слабоумия – употребление алкогольных напитков.