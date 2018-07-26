«Лишние доллары» бегут из России

Согласно данным Банка России, в июне нерезиденты возобновили сброс облигаций федерального займа и избавились бумаг еще на 141 млрд рублей. В общей сложности за второй квартал иностранцы сократили вложения в долговые обязательства российского правительства на 369 млрд рублей, а их доля на этом рынке с 30,5% в мае опустилась до 28,2%. Номинальный объем вложений упал до 1,982 трлн рублей - минимума с августа прошлого года.

Сейчас нерезиденты распродают бумаги за рубли, на них скупают валюту и вывозят ее из России, усиливая дефицит долларов на рынке, который и без того провоцируют интервенции Минфина и необходимость гасить внешний долг, пишет портал Finanz со ссылкой на экспертов Райффайзенбанка. В результате возникает порочный круг: рубль слабеет, обесценивая вложения зарубежных инвесторов и вынуждая их продавать, что приводит к дальнейшему ослаблению рубля и новым продажам.

Впрочем, в министерстве финансов РФ проблемы не видят или замечать не хотят. Как, в частности, сообщил в интервью агентству Bloomberg глава департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский, массового выхода нерезидентов из российских ОФЗ) не наблюдается. "Ситуация стабильная. Это подтверждается, в том числе, результатами сегодняшних аукционов", - сказал чиновник, имея в виду результаты аукциона по госдолгу в среду, на котором было продано бумаг на 20 млрд рублей. При этом спрос на аукционе превысил предложение более чем втрое и достиг 64,384 млрд рублей. По словам Вышковского, почти треть поданных заявок на аукционе классических ОФЗ-ПД выпуска 26223 была от нерезидентов.

Скорее всего, комментирует происходящее руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, необходимо говорить о том, что в условиях достаточно нестабильной внешней рыночной конъюнктуры, инвесторы не просто выходят, а крайне активно уходят из ряда российских активов, они стремятся на более им понятные и более доходные рынки в их понимании. Это и акции американских корпораций, которые снова демонстрируют стабильную динамику, судя по корпоративной отчётности, и естественно есть более спекулятивные рынки, такие как рынок акций Индии и не стоит забывать о том, что как средства спекулятивных инвесторов ушли так они и придут. Для них главное доходность, и совершенно ясно одно – если им будет нужно, то они так же быстро придут.

Основное расстройство в текущей ситуации в том, что несмотря на рапорты нашего министерства финансов и прочих регуляторов о успехах нашей экономики, инвесторы явно покидают наши активы, освобождая место новым инвесторам из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, считает эксперт. Кроме того, в ряде случаев происходит ре-балансировка структуры вложений в российские активы, что не есть смертельное стечение обстоятельств – рынок движется и развивается циклично, сегодня ушли – завтра, придут. Главный вопрос кто и на какие сроки. После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина ряд инвесторов просто ушел по причине ожидаемого в их миропонимании прорыва и в поисках новых инвестиционных идей. Но, повторяет аналитик, если будут доходности и идеи, они снова вернутся.

В целом же после публикации отчетности по госдолгу стран, вкладывающихся в ценные бумаги США, Россия вышла из основных держателей облигаций США, напоминает аналитик консультационного центра «Митчелдин»Денис Друщляк. Такой подход был обусловлен справедливыми опасениями о судьбе ЗВР России в недрах финансовой системы Америки, а также перекладыванием активов от российских эмитентов из-за санкций и их последствий. В итоге Россия почти полностью вывела государственные и корпоративные активы из прямой юрисдикции США.

Фактически, объясняет эксперт, на рынке произошло следующее: вывод госдолга России и других стран (Китай и Турция это сделали уже наполовину, а Германия снизила вложения примерно на 15%) привел к тому, что ФРС подняла ставку, и тогда на рынок США побежал спекулятивный капитал из развивающихся стран. От нас ушли участники рынка, которые зарабатывают на спекуляциях, плюс небольшая часть из-за санкций апреля, но большинство из-за банального роста доходности активов в США.

Спекулятивный капитал сейчас наполняет американский рынок, а Россия постепенно замещает свой более качественными активами и готовится к новым санкциям. Конечно, признает Денис Друщляк, в моменте, отток средств играет негативную роль, поскольку вымывает "лишние доллары", но процесс не будет долгим из-за замещения активов, устойчивости экономики и рынка, а также небольшой емкости отечественных площадок для инвесторов.